Berlin Film Festivali'nden Gezi Davası kararına tepki: Kararı şiddetle kınıyoruz

Berlin Film Festivali (Berlinale) bugün yaptığı açıklamada Gezi Davası kararına tepki göstererek, "Türk mahkemesinin kararını şiddetle kınıyoruz" dedi. Berlinale ayrıca sinemacı, yapımcı Çiğdem Mater hakkında da "Berlinale'nin dostudur" yorumunu yaptı.

Berlinale'den yapılan açıklama şöyle:

"Türk mahkemesinin Osman Kavala'yı ömür boyu ve Anadolu Kültür'ün diğer yedi üyesi veya danışmanına 18 yıl hapis cezasına çarptırdığı kararı bizi derinden sarstı. Bu kararı şiddetle kınıyoruz. Berlinale olarak, Çiğdem Mater, Yiğit Ali Berlinale'den yapılan açıklamada, "Türk mahkemesinin kararını şiddetle kınıyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca tutuklanan sinemacı Çiğdem Mater hakkında "Berlinale'nin dostudur" yorumu yer aldı.

Ekmekçi, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay ile dayanışma içindeyiz. Çiğdem Mater Berlinale'nin bir dostudur. 2016 Forum seçkisinde yer alan "Toz Bezi" filminin yapımcılığını üstlendi. Berlinale, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sekiz hükümlünün tamamının derhal serbest bırakılması çağrılarına katılıyor."