Berlin Eyalet Meclisi'nde 8 Türk kökenli milletvekili



Almanya’nın Berlin Eyaleti’nde yapılan meclis seçimlerinde Sosyal Demokart Parti (SPD) oyların yüzde 21,6’sini alarak birinci olarak çıktı. Ancak Sosyal Demokratlar, eyalette 2011 yılında yapılan seçimlerle karşılaştırıldığında yüzde 6,7 oy kaybına uğradı.

Eyalette Sosyal Demokratlarla birlikte koalisyon hükümetinde yer alan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi de oyların yüzde 17,6’sını alarak seçimlerde ikinci parti olarak çıktı. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik de seçimlerde düşüş yaşadı; parti beş yıl önceki seçimlere kıyasla oylarının yüzde 5,7'sini kaybetti.

Sol Parti oyların yüzde 15,6’sını aldı. Böylelikle Sol Parti, eyalette daha önce parlamentoda yer alan ve oylarını yükselten tek parti oldu. Oyların yüzde 15,2’sini alan Yeşiller partisi parlamentodaki dördüncü parti olsa da, oylarında yüzde 2,4 oranında düşüş yaşadı.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Almanya’daki yükselişini Berlin eyalet seçimlerinde de gösterdi ve yüzde 14,2 ile parlamentoya girmeyi başardı.

Liberal kanatta yer alan Hür Demokrat Parti (FDP) ise oyların yüzde 6,7’sini alarak beş yıl aradan sonra yine eyalet parlamentosuna girdi.

Koalisyon olasılıkları

Bu seçim sonuçlarına göre Berlin Eyalet Parlamentosu’ndaki 160 sandalyeden 38’ini Sosyal Demokratlar ve 31’ini Hristiyan Demokratlar aldı. Yeşiller ve Sol Parti 27’şer sandalye kazandı. Parlamentda Almanya için Alternatif 25, Hür Demokrat Parti ise 12 milletvekili ile temsil edilecek.

Berlin Eyaleti’nde Sosyal Demokratların iktidarda kalacağı ancak iki partili koalisyona oyların yetmeyeceği gözlemleniyor. Dolayısıyla Sosyal Demokratlarla Hristiyan Demokratların sandalye sayısı yeterli olmadığından koalisyona devam edilmesi mümkün değil. Eyalette Sosyal Demokrat-Sol Parti-Yeşiller hükümetinin kurulacağı tahmin ediliyor. Sosyal Demokrat partili Berlin’e Hükümet eden Belediye Başkanı Michael Müller seçimlerden sonra “Sol Parti ve Yeşiller ile aramızda daha fazla ortak yan görüyorum” dedi. Müller seçim kampanyaları sırasında da Hristiyan Demokratlarla koalisyona devam etmek istemediği yönünde mesajlar vermişti.

8 Türkiye kökenli milletvekili

Bu seçimlerde parlamentoya toplam sekiz Türkiye kökenli milletvekili girmeyi başardı. Buna göre Sosyal Demokrat Parti’den Dilek Kolat, Ülker Radziwill ve Derya Çağlar seçildi. Ülker Radziwill gibi dördüncü kez parlamentoya giren Dilek Kolat geçen dönemde Çalışma, Uyum ve Kadından Sorumlu Bakan olarak görev yapıyordu. Derya Çağlar ise ilk kez seçildi.

Yeşiller partisinden de üç Türkiye kökenli eyalet meclisine girdi. Canan Bayram 2006 yılından beri parlamentoda milletvekili olarak görev yapıyor. Turgut Altuğ’un bu ikinci dönemi olacak, Fatoş Topaç ise bu seçimlerde ilk kez seçildi.

Hristiyan Demokrat Birlik'ten ise geçen dönemde Eyalet Sağlık Bakanlığı’nda müsteşarlık görevinde bulunan Emine Demirbüken-Wegner parlamentoya girdi. Sol Parti’den de Hakan Taş ikinci kez seçildi.

Seçimlerde Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Demokrat Birlik, Sol Parti ve Yeşiller’den toplam 20 Türkiye kökenli aday bulunuyordu.

Seçimlere bağımsız olarak katılan 5 Türk kökenli adayın oyları ise çok düşük düzeyde kaldı.

AfD'nin parlamentoya girmesi “üzücü”

Seçim sonuçlarını DW Türkçe’ye değerlendiren Sosyal Demokrat Partili Ülker Radziwill, partisinin yine birinci olmasının “sevindirici” ancak Almanya için Alternatif’in yüzde 14 civarında oy almasının “şaşırtıcı” olduğunu söyledi. Radziwill özellikle sağ popülist Almanya için Alternatif’in oylarını artırmasının federal siyaset açısından da değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Radziwill, ülkede yürütülen mülteci politikasının belirli bir seçmen grubu tarafından kabul edilmemesinin, seçmenin var olan partileri protesto etmesinin ve yabancı düşmanlığının bu partinin oylarını yükseltmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Seçim sonuçlarını DW Türkçe’ye değerlendiren Sol Partili Hakan Taş da, Almanya için Alternatif’in Berlin Eyaleti’nde meclise girmesini “üzüntü verici olarak” nitelendirdi. Bu sonuçların Almanya’da iktidarda bulunan Hristiyan Birlik partileri-Sosyal Demokrat Parti (CDU/CSU-SPD) koalisyonu tarafından da düşünülmesi gerektiğini belirten Taş, özellikle mülteci politikasının gözden geçirilmesinin şart olduğunu ifade etti. Taş, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in “biz bunu başaracağız” sözlerinin “yeterli olmayacacağını” söyledi.