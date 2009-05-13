Berlin eyalet meclisi üyesi Öney partisinden ayrıldı

Almanya'da Berlin eyalet meclisinin Türk kökenli üyesi Bilkay Öney, eyalette iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sol Parti koalisyonunu "oyunlarla düşürmeye çalıştığı" gerekçesiyle, üyesi olduğu Yeşiller Partisinden ayrıldı.



Öney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşiller Partisinin "Bizans oyunlarıyla" SPD'yi iktidardan düşürmeye çalıştığını, böyle bir durumda Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) iktidara gelme olasılığı bulunduğu için partisinden ayrılma kararı aldığını söyledi.



Mevcut şartlar altında SPD'ye darbe vurulmasının sosyal adaleti yoğun şekilde savunan partileri güçsüz düşüreceğini ve bunun 27 Eylülde Almanya'da yapılacak genel seçimlere yansıması olacağını ifade eden Öney, "SPD ve Sol Parti hükümetini iktidardan düşürmeye çalışan Yeşillerin bu oyununda ben yokum" diye konuştu.



Berlin'de geçen hafta içinde SPD'den ayrılarak Yeşiller Partisine geçen Canan Bayram ile ilgili olarak da çok daha önceden plan yapıldığını, Bayram'ın, SPD'nin kadın politikalarını beğenmediği yolundaki açıklamaları "sudan gerekçeler" olarak niteleyen Öney, Berlin eyaletinde SPD'nin darbe almasının özellikle Türk kökenli insanları çok olumsuz yönde etkilediğini söyledi.



Öney, SPD'den kendisine bazı teklifler yapıldığı iddialarının tamamen yersiz olduğunu ve SPD'den hiçbir beklentisi bulunmadığını belirten Öney, SPD ile görüşlerinin çok yakın olmasına rağmen henüz bu partiye geçme kararı da almadığını ve mecliste şimdilik bağımsız milletvekili olarak görev yaptığını sözlerine ekledi.



Yeşiller Partisinden yapılan yazılı açıklamada da Öney'in, istifasını dün Berlin Eyalet Meclisi Yeşiller Grubuna sunduğu, istifa nedenlerinin anlaşılamamasına rağmen, bundan üzüntü duyulduğu belirtildi.

