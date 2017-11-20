Berlin erken seçimi tartışıyor

Almanya’da Hristiyan Demokratlar, Hür Demokratlar ve Yeşiller arasındaki koalisyon müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının yankıları sürüyor. Seçimlerde ilk kez meclise girmeyi başaran sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin meclis grup başkanı Alexander Gauland konuya ilişkin olarak “Etkili olduğumuzu görüyorum” dedi. Gauland partilerin renklerinden adını alan Jamaika koalisyonunun kurulmamasının iyi bir gelişme olduğunu söyledi. Gauland, "Sayın Merkel başarısız oldu, başbakanlıktan gitmesinin de zamanı geldi” dedi.

Sağ popülist siyasetçi, anketlerde partisinin oy oranının yükseldiğini belirterek erken seçim halinde daha da başarılı olacaklarını ileri sürdü. AfD Eş Başkanı Alice Weidel da koalisyon müzakereleriyle seçmenin aldatıldığını, üç partinin siyasi pozisyonlarının en başından beri farklı olduğunu söyledi.

Hür Demokrat Parti'nin (FDP) müzakerelerden çekilmesiyle koalisyon ihtimali sona ermişti. Partiler gelişmeyle ilgili olarak birbirini suçlamaya devam ediyor. FDP'li Volker Wissing, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sorumluluğu Başbakan Angela Merkel'e yükledi. “Merkel başarısız oldu” diyen Wissing, "Siyah (CDU)-kırmızı (SPD) bir siyaset yapmak istiyordu ve FDP'nin taleplerine dokunmuyordu. Müzakerelerin kesilmesi mantıklı olan sonuçtur” dedi.

Merkel'i suçlayan bir diğer siyasetçi Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Dietmar Bartsch oldu. Alman MDR kanalına bir açıklama yapan Bartsch, "Üzerine konuşulan konular gökten inmedi. Bunlar Angela Merkel'in politikalarının bir sonucu. Dün akşamın açık işareti budur” diye konuştu.

Yeşiller FDP'yi suçluyor

Yeşiller ise koalisyon görüşmelerindeki sonuçsuzluktan FDP'yi sorumlu tutuyor. Yeşiller'den Avrupalı parlamenter Reinhard Bütikofer, FDP'nin görüşmelerin başarısız olmasını planladığı izlenimi edindiğini söyledi. SWR televizyonuna konuşan Bütikofer liberal çizgideki partiyi dürüst davranmamakla suçladı.

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir ise FDP'nin partiyi ülkenin üzerinde tuttuğunu belirtti. Liberallerin çizgi olarak Avusturya'daki sağ popülistlere yaklaştığını söyleyen Özdemir "FDP'nin son dönemde biraz fazla Avusturya'ya baktığı hissi taşıyorum” diye konuştu.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, FDP'nin koalisyon müzakerelerinden çekilmesini "iyi hazırlanmış bir kendiliğindenlik” olarak tanımladı. Klöckner Twitter mesajında "Kesilmeyi tüm parti başkanlarının birlikte açıklaması uygun olurdu” diye yazdı.

FDP: 120'den fazla madde üzerinde uzlaşılamadı

FDP ise bu eleştirileri geri çeviriyor. FDP Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki üzerinde anlaşılmayan 120'den fazla madde olduğunu ve haftalardır süren müzakerelerde katılımcılar arasında bir güven temelinin oluşmadığını söyledi. Partinin bir diğer genel başkan yardımcısı Katja Suding de eğitim ve sığınmacı politikasında trendi değiştirmesi için seçmenden oy aldıklarını ancak bunlar gerçekleşmediği için çekildiklerini söyledi.

Koalisyon pazarlıklarının sona ermesi Alman iş dünyasında da endişe yarattı. Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) Başkanı Eric Schweitzer "Sondaj görüşmelerinin başarısızlığa uğraması Alman ekonomisi açısından bir hayal kırıklığıdır” dedi. Schweitzer, Alman şirketlerinin daha uzun bir güvensizlik dönemini varsayması gerektiğini söyledi.

Reuters/EC/HS

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