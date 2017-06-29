Berlin Erdoğan'a yasak getirmeye hazırlanıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Rusya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesi çerçevesinde Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türklere hitap edecek etkinlik düzenlemesini "Siyasi atmosfere uymuyor" şeklinde nitelendirdi.

Böyle bir etkinliğin Türkiye ile yaşanan gerginlikler nedeniyle "uygun olmadığını" belirten Gabriel, "Almanya'da bu tür bir etkinliğin düzenlenmesinin mümkün olmadığı görüşünde olduğumuzu Türkiye'ye iletiyoruz" dedi. Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlenmesinin engellenebilmesi için yasal zemin bulunduğuna da işaret eden Gabriel, "anayasa hukuku çerçevesinde Almanya'da bu konuda içtihat olduğunu" söyledi.

Der Spiegel'in internet portalına açıklama yapan hükümet sözcüsü Steffen Seibert de hükümetin Erdoğan'ın Almanya'da bir toplantı düzenlemesine sıcak bakmadığını vurgulayarak "Bakan Gabriel'in yaptığı açıklamayı Başbakan da onayladı. Alman hükümetinin tutumu bu şekildedir" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Gabriel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk vatandaşlarına hitap etmek amacıyla resmi başvuruda bulunduğunu kaydetmişti. "Türkt meslektaşıma haftalar önce de bunu iyi bir fikir olarak bulmadığımızı ilettim" diyen Gabriel, Erdoğan'ın G20 zirvesinin önemli bir konuğu olduğunu ifade ederek "Ancak bunun dışına çıkacak herşeyi şu an içinde bulunduğumuz zamanda uygun bulmuyorum" diye konuşmuştu.

Anayasa Mahkemesi kararı hükümete bıraktı

Alman Anayasa Mahkemesi de geçen mart ayında yabancı hükümet üyeleri ya da devlet başkanlarının Almanya'daki etkinlikleriyle ilgili önemli bir karar vermişti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın 18 Şubat 2017 tarihinde Oberhausen'da yaptığı etkinlikle ilgili olarak kendisine yapılan itiraz başvurusunu değerlendiren mahkeme, konunun dışişleriyle ilgili olması nedeniyle Alman hükümetinin sorumluluk alanına girdiği ve bu tarz bir kararda hükümetin onayına gerek olduğunu vurgulamıştı.

Mahkeme Almanya'ya giriş ve seçim etkinliği yapmanın yabancı siyasetçiler açısından hak kapsamında olmadığını, hükümetin iznine bağlı olduğunu kabul etmiş oldu.

Alman İkamet Kanunu da yabancı bir politikacının Almanya'da siyasi etkinlik düzenlemesinin "Almanlar ve yabancıların ya da farklı yabancı grupların barışcıl ortak yaşamına zarar verme ihtimali" halinde yasaklanabileceğini öngörüyor.

Schulz'un açıklaması

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz da Bild gazetesine yaptığı açıklamada Erdoğan'ın etkinlik düzenlemesine karşı çıktı.

Schulz, "Kendi ülkelerinde değerlerimizi ayaklar altına alan yabancı politikacılar Almanya'da provoke edici konuşmalar yapacakları etkinlikler düzenleyemez. Türkiye'de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum" dedi.

dpa/AFP/HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe