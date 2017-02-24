Berlin: Erdoğan mitingiyle ilgili bilgimiz yok

Alman hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum mitingi için Almanya'ya geleceğine dair ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, "öngörülebilir bir zaman içinde, yani önümüzdeki altı hafta veya anayasa referandumuna kadar, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Almanya'yı ziyaret edebileceğine dair somut bir işaret bulunmadığını" söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "diplomatik teamüller gereği bu tür ziyaretlerin vaktinde bildirildiğini, ancak bu tür bir bildirimin şimdiye kadar kendilerine ulaşmadığını" belirtti. Schäfer, "bu yüzden de mitinge izin verilip verilmemesine yönelik tartışmaların pek mantıklı olmadığını" söyledi.

Tepkiler büyüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da referandum mitingi düzenlemek istediğine ilişkin haberler tepkilere neden olmuş, Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nden politikacılar Erdoğan'ın miting düzenlenmesinin engellenmesi istemişti.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger de dün yaptığı açıklamada bu tür organizasyonların engellenmesi konusunun federal hükümetin sorumluluk alanına girdiğini belirtmişti.

Tartışmalara katılan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz da "Bütün komşu ve dost ülkelerin temsilcileri gibi Erdoğan'ın da Almanya'ya gelmesinin istendiğini ancak bunun koşulunun, bir demokratik hukuk devletinde, bir hukuk devletiyle dostça ilişkiler içinde, kayıtsız şartsız demokratik kurallara riayet edilmesi" olduğunu söyledi.

Almanya'daki referandum kampanyasına Başbakan Binali Yıldırım, 18 Şubat'ta Oberhausen'da katıldığı mitingle start vermişti.

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DW/dpa, MK/HS