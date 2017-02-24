T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlin: Erdoğan mitingiyle ilgili bilgimiz yok

Alman hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da seçim mitingi düzenleyeceği konusunda kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını açıkladı

24 Şubat 2017 20:05

Alman hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum mitingi için Almanya'ya geleceğine dair ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, "öngörülebilir bir zaman içinde, yani önümüzdeki altı hafta veya anayasa referandumuna kadar, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Almanya'yı ziyaret edebileceğine dair somut bir işaret bulunmadığını" söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "diplomatik teamüller gereği bu tür ziyaretlerin vaktinde bildirildiğini, ancak bu tür bir bildirimin şimdiye kadar kendilerine ulaşmadığını" belirtti. Schäfer, "bu yüzden de mitinge izin verilip verilmemesine yönelik tartışmaların pek mantıklı olmadığını" söyledi.

Tepkiler büyüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da referandum mitingi düzenlemek istediğine ilişkin haberler tepkilere neden olmuş, Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nden politikacılar Erdoğan'ın miting düzenlenmesinin engellenmesi istemişti.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jäger de dün yaptığı açıklamada bu tür organizasyonların engellenmesi konusunun federal hükümetin sorumluluk alanına girdiğini belirtmişti.

Tartışmalara katılan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz da "Bütün komşu ve dost ülkelerin temsilcileri gibi Erdoğan'ın da Almanya'ya gelmesinin istendiğini ancak bunun koşulunun, bir demokratik hukuk devletinde, bir hukuk devletiyle dostça ilişkiler içinde, kayıtsız şartsız demokratik kurallara riayet edilmesi" olduğunu söyledi.

Almanya'daki referandum kampanyasına Başbakan Binali Yıldırım, 18 Şubat'ta Oberhausen'da katıldığı mitingle start vermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, MK/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AlmanyaCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAlmanyaBakanlığı Sözcüsü Martin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24