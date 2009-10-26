Berlin duvarının yıkılışının 20 yıldönümü kutlanacak

Avrupa 9 Kasım'ı Berlin duvarının yıkıldığı günün 20. yıldönümü olarak kutlamaya hazırlanıyor. Fransa'da çıkan Paris Match dergisinin son sayısında kolay kolay unutulmayacak bu tarihi günle ilgili fotoğraf ve yazılarından oluşan 16 sayfalık kapsamlı bir dosya yayımlandı. Fotoğrafların bir bölümü siyah beyaz ve eski. Duvarın yükseldiği 1961 öncesine ve bu tarihi izleyen ilk yıllara ait soluk manzaralardan biri 1955'te iki Berlin'i sadece sınır çizgisinin ayırdığı dönmede çeklmiş. Batı Berlin'e kaçmayı başaran bir kadın, sınır geçtiğinde bile Doğu Alman askerleri tarafından yakalanmaya çalışılıyor. Ancak Batı Alman askerlerinin engel oluşuyla kurtuluyor. Bu fotoğraf iki almanya arasındaki bölünmüşlüğün sembollerinden biri olmuştu.