Berlin duvarından Topbaş da koparmış

Kadir Topbaş kendisiyle beraber 3 Meclis Üyesinin de gittiğini ,Berlin Belediyesi ile kardeş şehir olduklarını belirterek şunları söyledi:”Berlin duvarı,ki bu sembol bir duvar.Acılarıyla ,sıkıntılarıyla dünyanın gündeminde oluşmuş,kalkmasıyla da bir milat olarak kabul edilen bir girişimin ,bir barışın ,bir hoşgörünün sembolüdür.Kaldırılışın 20.yılındayız .Ayrıca Berlin ile kardeş kentiz.Dünya şimdi çok farklı bir açılıma girmiş durumda.Artık dünya küçüldü ve bütün toplumlar ve bütün ülkeler birbirlerine çok yakın mesafedeler.Böyle bir süreçteyiz.Bir sembol olarak gördüğümüz bu aktivite için orada olmak üzere bu davete katılıyoruz”Kadir Topbaş tesadüfen duvarın yıkıldığı gün orada olduğunu belirterek şöyle konuştu:”Tabii, tesadüf ve güzel bir anı benim için de .Bundan 20 yıl önce ,duvarın yıkılmasından bir müddet önce ,yıkılacağı kararları konuşulurken,kararların alındığı o tarihlerde henüz eyleme başlanmadan ben de oradaydım.Tesadüfen mimar olarak özel bir görevle gitmiştim.Ayrıca bir de fuar vardı.Onu gezmeye de gitmiştim.Duvardan ilk parça kopartanlardan birisiyim.Bu da benim için önemli bir anı.Oradan duvarın bir parçasını kopartmak suretiyle de yıkıma katkıda bulunmuştum.O günün anısına amatörce bir de fotoğraf çektirmiştim.Onu da götürüyorum.Bu çok önemli .Şimdi duvar yok artık.Bir defa yaşandı .Tabi insanlar büyük coşku yaşadı.Bunu iki kent parçasının tekrar buluşması ötesinde dünyanın bir takım yasakları,bir takım engelleri kaldırma anlamında çok önemli bir sonucu olarak görmekteyiz.Birbirimize hoşgörüyle bakmamız lazım.Birbirimize septik şüpheli bakmamamız gerekiyor. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor.Tüm dünya hakları olarak birbirimize bu açıdan bakmamız gerekiyor.Çünkü artık dünya barışı arzu eden,kan ve gözyaşını istemeyen ve bu kürsel birlikteliği yakalama sürecine girdiğimizi düşünüyorum.Duvardan kopardığım parçayı saklıyorum.Ancak o kadar iyi saklamışım ki evde bulamadım.Ama bulacağım”Topbaş Berlin de iki gün kalacağını döndüğü gece de Çin’de bir konferansa katılmak için Pekin’e gideceğini söyledi.