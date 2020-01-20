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Dünya

Berlin'deki zirvenin ardından ABD'den Libya açıklamaları

"Orası karmaşık bir savaş alanı, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel ve Devlet Başkanı Putin'in içtenlikle taahhütlerde bulunduğunu gördük"

20 Ocak 2020 11:01

T24 Dış haberler

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Berlin'de yapılan Libya gündemli zirvede ateşkese yönelik ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Zirveden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Pompeo, Berlin'deki zirveye "Libya'da değişiklik yaratma gücü olan çoğu aktörün" katıldığını ifade etti. "Hâlâ yapacak çok iş var" diyen ABD Dışişleri Bakanı, "Orası karmaşık bir savaş alanı, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Merkel ve Devlet Başkanı Putin'in içtenlikle taahhütlerde bulunduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

Riski azaltıp bir ateşkes yöneteceklerini ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, hâlâ bu ateşkesin işlediğinin nasıl gözetileceğine dair bazı soru işaretleri olduğunu söyledi. Pompeo taraflar arası diyalogun meydana gelme ihtimalinin "artık konferanstan önce olduğundan çok daha yüksek olduğunu" ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı, Washington'ın siyasi bir çözüm istediğini dile getirdi ve bu çözüme ulaşmak için diplomatların çalışacağını söyledi.

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