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Dünya

Berlin'deki Libya Konferansı'nın 6 sayfalık taslak metni ortaya çıktı

Metinde ateşkesin izlenebilmesi için teknik komiteler kurulması öngörülüyor

17 Ocak 2020 19:57

Reuters, Berlin'deki Libya Konferansı'na ilişkin 6 sayfalık bir taslak metin hazırlandığını duyurdu. Ajansın ele geçirdiği taslak metinde ateşkesin izlenebilmesi için teknik komiteler kurulması öngörülüyor.

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