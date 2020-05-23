Berlin'de sosyal mesafe nedeniyle camiye sığmayan topluluk kilisede namaz kıldı

Berlin’de bir kilise, Cuma namazında sosyal mesafe kuralları nedeniyle camiye sığmayan topluluğa kapılarını açtı.

Reuters’da yer alan harbere göre, Neukölln bölgesindeki Dar Assalam camii normalde yüzlerce kişilik kapasiteye sahip olsa da sosyal mesafe nedeniyle 50 kişi namaz kılabiliyor.

Bunun üzerine yakındaki Martha Lütheryen kilisesi, Ramazan ayı boyunca kapılarını Müslümanlara açtı.

Almanya’da ibadethaneler haftalarca kapalı kaldıktan sonra 4 Mayıs’ta açıldı. Ancak insanlar arasında en az 1,5 metrelik mesafenin korunması gerekiyor.

Caminin imamı Muhammed Taha Sabri, “Bu salgın bizi toplum olarak birleştirdi. Krizler insanları bir araya getiriyor” dedi.

Kilisede namaz kılanlar arasında yer alan Samer Hamdoun, “Müzik enstrümanlarının ve resimlerin olması tuhaf bir duygu yaratıyor. Ama küçük ayrıntıları unutursanız, nihayetinde burası da Tanrının Evi” diye konuştu.

Kilisenin papazı Monika Matthias, ezandan etkilendiğini belirterek, “İbadete ben de katıldım. Konuşmamı Almanca yaptım. Vaaz sırasında hep evet, evet diyordum, çünkü aynı kaygıları taşıyoruz, sizden öğreneceklerimiz var. İnsanların birbirine karşı bunları hissetmesi güzel" dedi.