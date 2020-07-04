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Dünya

Berlin'de maske takmayanlara karşı yeni önlem: Deodorant kullanmayın

04 Temmuz 2020 12:16

T24 Dış Haberler

Almanya'nın başkenti Berlin'in ulaştırma servislerini işleten BVG, Koronavirüs pandemisi günlerinde toplu taşıma kullanırken maske takmayanlara karşı yeni bir silah kullanma kararı aldı: ter kokusu.

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatan BVG, maske kullanmayanları veya maske takarken burnunu dışarıda bırakanları doğru maske kullanımına teşvik etmek için Berlin sakinlerine dışarı çıkarken deodorant kullanmama çağrısında bulundu.

BVG'nin yaptığı paylaşımda, "Birçok insanın maske ile burnunu kapatmadığını gördüğümüz için sertleşmeye karar verdik" ifadelerine yer verildi.

Almanya'da ağız ve burnu maske ile kapamadan gezmek yasaklandı. Maskeyi doğru şekilde kullanmayanlara ağır para cezaları veriyor. Ancak DW'nin aktardığına göre hâlâ birçok insan burnu açık geziyor.

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