Berlin'de Koronavirüs tedbirleri protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, hükümetin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aldığı tedbirler protesto edildi.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi tarafından Covid-19 tedbirini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 100 kişi Alexander Meydanı'nda toplandı.

Daha sonra Unter den Linden ve 17 Haziran caddeleri üzerinden Başbakanlık binasının önüne kadar yürüyen göstericiler "Korona çılgınlığını durdurun", "Panik yapmayı bırakın" ve "Ekonomi ölüyor" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Başbakanlığın önünde yapılan konuşmalarda, federal hükümet tarafından alınan Covid-19 önlemlerinin sorgulanması gerektiği belirtildi, alınan tedbirlerin mantıksız olduğu ve yaşlıların yalnızlığa terk edildiği ifade edildi.

Konuşmalarda alınan önlemler nedeniyle çok sayıda işletmenin iflasın eşiğine geldiği ve birçok insanın da işsiz kaldığı aktarılarak hükümete Covid-19 tedbirlerine son verme çağrısında bulunuldu.