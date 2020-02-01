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Dünya

Berlin’de kiracıları sevindiren, ev sahiplerini üzen karar

Ev kiralarına 5 yıl boyunca zam yapılmayacak

01 Şubat 2020 17:16

Almanya’nın başkenti Berlin’de yerel yönetim, uzun tartışmaların ardından 5 yıl süreyle kira artışlarını dondurdu.

Eurenews'in haberine göre; başkentte kira fiyatlarında son dönemde görülen önemli ciddi artış, belediye meclisi tarafından açık farkla kabul edilen yeni sınırlama için gerekçe gösterildi.

Şubat ayı ortasında yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, kira artışı 2025 yılına kadar dondurulacak. Bu tarihten sonra da kira artışı yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon oranının üstüne çıkamayacak.

Bu karar, Berlin’de 1,5 milyona yakın kiralık konutta oturanları yakından ilgilendiriyor.

Uygulama başladıktan sonra ilk 9 ay içinde aşırı fiyatta ücret ödeyenler de kiralarını düşürme şansına sahip olacak.

Karara uymayan ev sahiplerine ise 500 bir Euro'ya kadar varan para cezası kesilebilecek.

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