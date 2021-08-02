Berlin'de Covid-19 kısıtlamalarına karşı protestocular polisle çatıştı

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Almanya’nın başkenti Berlin’de hükûmetin Koronavirüs önlemleri ve gösteri yasağına karşı sokağa çıkan protestocular polisle çatıştı.

Euronews’da yer alan habere göre, Almanya’da Koronavirüs önlemlerine karşı planlanan çok sayıda protestoya izin verilmezken Berlin’de bir grup pazar günü sokağa çıktı.

Protestocular ve polis arasında çatışmalar yaşanırken Berlin polisi, bazı polislerin saldırıya uğradığını söyledi.

Twitter’dan yapılan açıklamada “Polis kordonunu geçmeye ve meslektaşlarımızı çekmeye çalıştılar” ifadeleri yer aldı.

Protestolarda birden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Almanya’da mayıs ayında restoran ve barların açılması gibi hafiflemeler olsa da kapalı alanda yemek yemek ya da bir otelde kalmak gibi durumlarda kişinin aşı olduğuna, negatif PCR testi sonucu olduğuna ya da Covid-19 geçirdiğine ilişkin bir kanıt sunması gerekiyor.

Almanya’nın en büyük kısıtlama karşıtı grubu Querdenker hareketi, süregelen kısıtlamalara karşı tüm destekçilerini sokağa çağırdı. Almanya istihbaratı bu yılın başında Querdenker hareketinin giderek daha radikalleştiğine ilişkin bir rapor yayımlamıştı.