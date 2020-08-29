Berlin'de binlerce kişi Covid-19 önlemlerini protesto etmek toplandı; sosyal mesafe kurallarına uyulmayınca polis müdahale kararı aldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 18 bin kişi hükûmetin yeni tip Koronavirüs'e yönelik aldığı önlemlere karşı sokağa çıktı.

Polis, protestocuların mahkemenin koyduğu kurallara uymadığı gerekçesiyle eylemleri dağıtacaklarını söyledi.

Covid-19 eylemlerini protesto edenlerin sosyal mesafe uygulamalarına uymadığı ve neredeyse kimsenin maske takmadığı gözlemlendi.

Berlin polisi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Maalesef başka bir seçeceğimiz yok. Eylemlerin liderlerine protestoların dağıtılacağını bildirdik" yazdı.

Polisin kalabalığı nasıl dağıtacağıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Eylemin yapılmasına izin veren mahkeme, maskeleri zorunlu kılmamıştı ancak eylemi organize edenlere sosyal mesafeyi koruma sorumluluğu vermişti.

BZ'nin aktardığına göre protestolara aşırı sağcı gruplarda karıştı. Bir noktada Nazi bayrağı açıldığı belirtildi.

Eylemlerde bir kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.