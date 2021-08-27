Berlin'de "Atatürk de oy verirdi" ifadeleriyle afiş paylaşan aşırı sağcı parti adayına tepki; "Yaşasaydı, bu partinin toplumdan dışlanması için mücadele ederdi"

Almanya’da aşırı sağcı parti AfD’den aday olan Marcel Goldhammer’in seçim afişlerinden birinde Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı da kullanılarak üzerinde “Atatürk de AfD’ye oy verirdi” ifadesi yer aldı. CHP Berlin, afişi kınadıklarını belirterek “Bu partinin zihniyeti Almanya'da demokratik rejimi tehdit etmektedir” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Almanya’da 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde, aşırı sağcı parti AfD’den aday olan Marcel Goldhammer ile Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekili Frank-Christian Hansel için hazırlanan dijital afişlerde, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı kullanıldı. Goldhammer için hazırlanan afişte, Türkçe ve Almanca olarak “Atatürk de AfD’ye oy verirdi” ifadeleri yer aldı.

Aday olan Goldhammer’in Facebook’ta paylaştığı afişi daha sonra sildiği belirtildi.

CHP Berlin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada afişi kınayarak şunları yazdı:

“IRKÇI PARTİNİN ATATÜRK AFİŞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMAMIZ

Almanya genel seçimleri öncesinde AfD adlı ırkçı partinin bir milletvekili adayı ülkemizin ve partimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü kendi politikalarına alet etmeye tevessül etmiştir.

Bunu şiddetle kınıyoruz.

Sosyal medyada paylaşılan bu görseli biz partinin karanlık emellerine hizmet etmemek amaçlı kullanmıyoruz.

Bu partinin zihniyeti Almanya'da demokratik rejimi tehdit etmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk bugün yaşasaydı, bu partinin toplumdan dışlanması için mücadele ederdi.

Türk toplumundan da ricamız afişi paylaşarak parti için reklam yapmamalarıdır.

Konuyla ilgili atılabilecek hukuksal adımlar olması durumunda gerekenin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."