Berlin burkaya yasağı tartışıyor



Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede burka ile ilgili alevlenen tartışmalar konusunda görüşlerini açıkladı. Farklı gazetelerde çalışan editörlerin oluşturduğu Almanya Yazı İşleri Ağı'nın gazetesine konuşan Merkel, "peçeli, yüzü örtülü bir çarşaf giyen kadının Almanya'ya uyum sağlama şansının pek olmadığını düşündüğünü" söyledi. Ancak Merkel, burkanın ülke genelinde yasaklanıp yasaklanmaması gerektiği konusunda ise net bir yanıt vermedi.

Bunun siyasi ve yasal olarak gözden geçirilmesi gereken bir konu olduğunu belirten Merkel, İçişleri Bakanı'nın bu konudaki çözüm önerisine tam destek verdiğini söyledi.

Burkanın ülke genelinde yasaklanmasına karşı çıkan ve bunun anayasaya aykırı olduğunu belirten İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, eyalet içişleri bakanlıklarına bu konuda yasal hareket alanı bırakılmasının gözden geçirileceğini ifade etmişti.

İş dünyasına çağrı

Mültecilerin uyumu konusunda Alman iş dünyasına da seslenen Merkel, Alman girişimcilerin şimdiye kadar destek olduğunu, ancak daha fazlasının yapılabileceğini ifade etti. Merkel, "Eğer mültecilere iş sağlayarak Almanya'ya entegre edebilirsek bu hepimiz için bir kazanç olur" dedi.

Çifte vatandaşlıkla ilgili devam eden tartışmalara da değinen Merkel, bu konuda daha önce yapılan düzenlemeye işaret ederek genel bir çifte vatandaşlık getirilmesi konusunda planları bulunmadığını söyledi.

Berlin Bildirisi

Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) bugün ülkenin güvenlik politikasına ilişkin "Berlin Bildirisi" adı altında hazırladıkları önerileri kamuoyuna sunacak. CDU ve CSU'nun ortaklaşa hazırladığı bildiri, iç güvenlik önlemleri ve terörizmle mücadelenin artırılmasını öngörüyor. Burkanın ülke genelinde yasaklanmasına ilişkin bir önerinin ise bildiride yer almadığı belirtiliyor.