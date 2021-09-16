Berlin Boğaziçi Dayanışması: BÜMED direniş boyunca yetersiz ve kararsız kalmıştır

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu'nun görevden alınıp yerine Naci İnci'nin atanması sonrası da devam ediyor. Yaşanan tüm süreçte Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ni (BÜMED) sessiz kalmakla suçlayan Berlin Boğaziçi Dayanışması, Twitter hesabından açıklama yaptı. ''Bu süreç göstermiştir ki BÜMED, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına açılmalıdır'' denilen açıklamada, ekonomik olarak açık ve sürekli denetlenebilir bir sistemin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

''Boğaziçi Üniversitesinin mezunlar derneği BÜMED, üniversiteye kayyum olarak Naci İnci'nin atanmasını eleştiren bir açıklama yapmamış, geri çekilmesini veya seçimi kabul etmesini talep etmemiştir.

Boğaziçi direnişi boyunca yetersiz ve kararsız kalmış olan dernek, yeni atamaya karşı diğer mezun oluşumları BRM, BOYUT, BUIM Ve Müdahil Mezunlar tepki gösterirken, sessiz kalmayı seçmiştir. Üstelik derneğin yönetim kurulu Önder Şahin; Melih Bulu'nun görevden alındığı gün, iktidarın çizgisindeki mezunlar BURA'nın Başkanı ve Bulu'nun yardımcıları ile kapalı kapılar ardında buluşmuştur. Şahin, 15 Temmuz'daki bu görüşmede Naci İnci'ye rektörlüğe atandığı takdirde memnun olacaklarını iletmiştir.

Bümed, okulun ortak kaynaklarını doğrudan kullanması birimlerini işletmesi, üniversitenin ismini kullanarak özel okullar kurması ve BÜ ile özdeşleşmiş olması gibi sebeplerden dolayı tüm mezunlara karşı sorumludur. Dernek, 18 bin üyesi olduğunu iddia etmesine rağmen, sadece 25-30 kişinin katıldığı genel kurullar yapmaktadır. Asgari çoğulculuk ve katılımcılık ilkelerini uygulamaktan uzaktır.

Bümed, öte yandan, ekonomik işleyişi şeffaflık konusunda çok ciddi eleştiriler almaktadır. Üyeliğe giriş ücreti aidatlar mezunlara en başta eleyen, Türkiye ve dünyaya yayılmış mezunları caydıran bir mekanizma görünümündedir. Kamusal kaynakları ve aidatları şeffaf olmayan yöntemlerle kullanırken, küçük oranlarla ortak olduğu beş özel okulun pazarlamasında üniversitenin ismini ve statüsünü kullanmaktadır.

Dernek içinde daha fazla mezunun fikirlerini söyleyip, katkı sunabilmesi için;

- Mezunların şartsız, ücretsiz üye olup oy kullanabilmesinin sağlandığı şeffaf ve denetimli bir seçime bir an önce gitmelidir.

- Ekonomik olarak, açık ve sürekli denetlenebilir bir sistemi hayata geçirmelidir.

Sonuç olarak, üniversitenin ortak değerlerini kullanmakta olan Bümed, Boğaziçi direnişine önemli bir katkı yapmadığı gibi, oylamalardaki net sonuca rağrnen Naci İnci atamasına bir eleştiri dahi getirmemiştir. Gizli görüşmeler yaparak öğretim üyelerinin ve diğer bileşenlerin mücadelelerini baltalamıştır.

Bu süreç göstermiştir ki BÜMED, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına açılmalıdır. Başta mezunları ve tüm bileşenleri "BÜMED'i Açın" demeye çağırıyoruz. Dernek yönetimini, gücünü atanmışlarla iyi geçinmekten değil, bizzat mezunlardan alması için, bu yönde harekete geçmeye davet ediyoruz.''