Berlin bankacılık birliğini tartışıyor

Euro Bölgesi, bankacılık sektörünü Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB)
denetimine bırakarak bankacılık birliğinin ilk halkası olan Tek Denetim
Mekanizması’nı tamamlamıştı.
Düzenleme, Euro Bölgesi'nde faaliyet gösteren 130 kadar büyük bankayı
AMB'nin denetimine bırakmıştı.
Denetleme biriminin bir bankanın kötü durumda olduğu, yeniden
düzenlenmesi ya da tasfiye edilmesi gerektiği yönünde karar vermesi halinde
Ortak Çözüm Mekanizması devreye giriyor.
Bakanlar Kurulu'nda Ortak Çözüm Mekanizması'nın uygulanması tartışılacak.
2016'dan itibaren zor durumdaki bankalar için devreye girecek yardım
fonuna ilişkin ayrıntılar, toplantının bir başka gündem başlığını oluşturuyor.