Berlin bankacılık birliğini tartışıyor

Euro Bölgesi, bankacılık sektörünü Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB)

denetimine bırakarak bankacılık birliğinin ilk halkası olan Tek Denetim

Mekanizması’nı tamamlamıştı.

Düzenleme, Euro Bölgesi'nde faaliyet gösteren 130 kadar büyük bankayı

AMB'nin denetimine bırakmıştı.

Denetleme biriminin bir bankanın kötü durumda olduğu, yeniden

düzenlenmesi ya da tasfiye edilmesi gerektiği yönünde karar vermesi halinde

Ortak Çözüm Mekanizması devreye giriyor.

Bakanlar Kurulu'nda Ortak Çözüm Mekanizması'nın uygulanması tartışılacak.

2016'dan itibaren zor durumdaki bankalar için devreye girecek yardım

fonuna ilişkin ayrıntılar, toplantının bir başka gündem başlığını oluşturuyor.