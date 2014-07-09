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Ekonomi
Deutsche Welle

Berlin bankacılık birliğini tartışıyor

Almanya'da bakanlar kurulu Euro Bölgesi'nde bankacılık birliğini görüşüyor.

09 Temmuz 2014 12:47

Euro Bölgesi, bankacılık sektörünü Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB)
denetimine bırakarak bankacılık birliğinin ilk halkası olan Tek Denetim
Mekanizması’nı tamamlamıştı.

Düzenleme, Euro Bölgesi'nde faaliyet gösteren 130 kadar büyük bankayı
AMB'nin denetimine bırakmıştı.

Denetleme biriminin bir bankanın kötü durumda olduğu, yeniden
düzenlenmesi ya da tasfiye edilmesi gerektiği yönünde karar vermesi halinde
Ortak Çözüm Mekanizması devreye giriyor.

Bakanlar Kurulu'nda Ortak Çözüm Mekanizması'nın uygulanması tartışılacak.
2016'dan itibaren zor durumdaki bankalar için devreye girecek yardım
fonuna ilişkin ayrıntılar, toplantının bir başka gündem başlığını oluşturuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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