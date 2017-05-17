Berlin: Balkanlarda İslamcılık yayılıyor

Almanya hükümetinin Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin Kosova'da İslamcılığı yayma faaliyetlerini arttırdığını gözlemlediği bildirildi. Federal hükümetin Sol Parti Meclis Grubunun soru önergesine verdiği yanıtta ‘Suudi Arabistanlı misyonerlik organizasyonlarının Vahabiliği aktif bir şekilde yaymak için Kosova'ya vaizler gönderdiği' belirtildi. ‘Welt' gazetesinin konuyla ilgili haberinde hükümetin, ‘Arapların şahıslar, sivil toplum kuruluşları ve resmi ya da yarı resmi kurumlar kanalıyla Kosova İslam Cemaati üzerinde etki kurmak için sürekli faaliyet gösterdikleri' şeklindeki değerlendirmesine de yer verildi.

Soru önergesini veren Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen aynı gazeteye yaptığı açıklamada, ‘Kosova'nın, uluslararası barışı destekleme gücü KFOR'un gözü önünde bölgenin İslamcı terör merkezi haline getirildiğini' söyledi. Dağdelen, ‘nefret ve şiddet vaizlerinin Almanya'nın askeri mevcudiyeti sayesinde rahatlıkla ideolojik zemin hazırlayabilmelerini' skandal olarak nitelendirdi. Sol Parti Milletvekili ‘KFOR bölgesinde IŞİD ve diğer radikal İslamcı örgütlere kazandırılan militanların sayısı hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini' sözlerine ekledi.

‘Türkiye de angajmanını arttırıyor'

Almanya hükümetinin önergeye verdiği cevapta Türkiye'nin de Balkanlar'daki nüfuzunu arttırdığının gözlemlendiği belirtildi. "AKP hükümetinin göreve geldiği 2002 yılından itibaren ve özellikle de Ahmet Davutoğlu'nun dışişleri bakanlığı sırasında Türk dış politikasının yeni bir yön belirlediği, siyasi ağırlığın eskiden Osmanlı İmparatorluğuna ait olan topraklara yoğunlaştığı, dolayısıyla Türkiye'nin kendinde Batı Balkanların siyasi şekillendirilmesinde söz sahibi olma hakkını gördüğü" değerlendirmesine de hükümetin yazılı cevabında yer verildi.

Almanya hükümeti iktidar partisi AKP ile Gülen hareketi arasındaki mücadelenin Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova'ya da yansıdığı görüşünde. ‘Türkiye'nin, Gülen hareketinin bölgedeki faaliyetlerini artan bir şekilde Balkan hükümetleriyle görüştüğü ve bölge ülkelerinden Gülen hareketine bağlı olduğunu iddia ettiği eğitim kurumlarının kapatılmasını istediği' de Sol Parti'nin soru önergesine verilen yanıtta yer aldı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Kna/AG, BÖ