Berkin Elvan'ın vurulduğu yerde 275 polis varmış

Gezi eylemleri sırasında gaz fişeğiyle vurulup 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, Elvan ailesinin avukatı Evrim Deniz Karatana, bölgede görevlendirilen polis sayısının 1065 olduğunu, bunlardan 275'inin Elvan'ın vurulduğu yerde bulunduğunu saptadı.



İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, hazırladığı çizelgeyi savcılığa sunan Karatana, Emniyet’in bu polislerin kask numaralarının ve gazcı listesinin istenmesini, ayrıca cep telefonlarının sinyal bilgilerini içiren HTS dökümlerinin getirilmesini talep etti. Avukat Evrim Deniz Karatana’nın dilekçesine göre Berkin Elvan'ın vurulduğu 16 Haziran'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde çalışan tam 791 görevliden 152’sinin Okmeydanı'nda olduğu belirtildi. Gelen listelere göre; Arama Kurtarma Tim Amirliği'ne bağlı 22, 1. Birlik Amirliği'ne bağlı 16, 5. Birlik Amirliği'ne bağlı 36, 13. Birlik Amirliği'ne bağlı 78 kişi olay yerindeydi.

Eksik gönderildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün savcılığa gönderdiği 24 Mart 2014 tarihli yeni yazıyı irdeleyen Avukat Karatana, daha önce bildirilen dört birliğin yanı sıra 9. Arama Kurtarma Birliği'nin de olay yerinde olduğunu tespit etti. Karatana'ya göre birlikte görev yapan 87 kişilik beş grup, Okmeydanı'na gelmişti. Yine daha önce varlıklarından söz edilmeyen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Özel Tim Amirliği'ne bağlı, beşi raporlu, 36 kişinin de olay yerinde olduğunu kaydetti.

HTS raporlarını istedi

Karatana'ya göre 16 Aralık 2013 ve 24 Mart 2014'te iki ayrı yazı ile ismi bildirilen personel sayısının toplamda 1065, olay yerinde gün içerisinde bulunan personel sayısının ise 275 olduğunu vurguladı. Görevli personel için bir çizelge hazırlayan Karatana, bunu savcılığa sundu ve isimleri anılan polis memurlarının kask numaraları ve gazzı personel listesinin gönderilmesini ve HTS raporlarının istenmesini talep etti.