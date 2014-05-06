'Berkin'in ölümünden sorumlu 4 polis tespit edildi'

Berkin Elvan davasında bilirkişi raporu açıklandı. Ölümden sorumlu olduğu öne sürülen dört polisin kimliklerinin belirlenmesi istendi.

Berkin Elvan’ın vurulduğu ana ait olduğu ifade edilen görüntüler ortaya çıktı. Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, soruşturma kapsamında toplanan görüntüleri inceleyen "Ulusal Teknik Büro" bilirkişi heyeti, o saatte görev yapan bir TOMA’ya ait görüntüler üzerinde yaptığı incelemede şu bilgileri açıkladı:

Mithatpaşa Caddesi üzerinde görev yapan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı 5. TİM’e mensup iki gazcı polis, Berkin Elvan’ın da bulunduğu Gaziler Sokağı’na doğru atış yapıyor. Bu sırada üçüncü bir polis de atış yapan polislerin gaz tüfeklerine fişek dolduruyor. Toplam 6 el atış yapıldıktan sonra, 50 metre uzaklıktaki Gaziler Sokak’ta bir koşuşturma yaşanıyor. Raporda bu anın Berkin Elvan’ın vurulduğu anı kesin bir şekilde tespit ettiğini ifade ediyor. Polisler atış yapmadan önce Berkin Elvan’ın da bulunduğu noktadan herhangi bir molotofkokteyli ya da havai fişek atılmadığının görüldüğü belirtiliyor.

Atıştan sonra ise koşturmaca yaşanması üzerine üç polis hızla geri çekiliyor. Fakat birkaç dakika sonra geri gelen polisler kalabalığa doğru yeniden gaz fişeği atıyor.

Bugün, Halkın Hukuk Bürosu’nda görüntüleri gazetecilerle paylaşan Elvan ailesinin avukatı Evrim Deniz Karatana 5. TİM’de görevli bu iki gazcı polis ve fişek dolduran üçüncü polis ile başlarındaki amirden oluşan dört polisin asli şüpheliler olduğunu söyleyerek kimliklerinin hızla tespit edilmesini ve tutuklanmalarını talep edeceklerini belirtti.