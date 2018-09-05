Berkin'in cenazesine katılmıştı; 9 aydır tutuklu Berkay Ustabaş'tan mektup var: Buna kim adil yargılama diyebilir!

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın cenazesi öncesinde eylem yaptığı gerekçesiyle 9 aydır tutuklu bulunan üniversite öğrencisi Berkay Ustabaş, bugün üçüncü kez yargıç karşısına çıkacak. SEGBİS’le savunma yapması istenen Ustabaş, “Yargılandığım davayı bile izleyemiyorum. Göstermelik de olsa buna kim adil bir yargılama diyebilir” diye sordu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 14.00’te görülecek duruşma öncesi Ustabaş’ın yakınları ve arkadaşları Çağlayan’daki adliye önünde basın açıklaması yapacak. Önceki iki duruşmaya getirilmeyen Ustabaş bu duruşmaya da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile katılacak.

Ustabaş, Cumhuriyet'e gönderdiği mektubunda duruşmaya katılım çağrısı yaparak, “Duruşmada SEGBİS ile savunma yapmam isteniyor. SEGBİS’in savunma hakkımı kısıtlayan bir uygulama olduğu ilk duruşmamdaki örneklerle bir kez daha ortaya çıktı. Duruşma esnasında sesin kesilmesi ile yargılandığım davayı takip dahi edemedim. Sesin kesildiğini ise ancak üç ay sonraki ikinci duruşmada ifade edebildim. Mahkeme salonunda bulunma isteğim ise bir kez daha reddedildi. Küçücük bir ekran, üstelik sık sık ses kesiliyor, göstermelik de olsa buna kim adil bir yargılama diyebilir? Duruşma öncesi sesimi duyuracağınızı ümit ederek eşit, özgür ve adil bir yaşam diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Berkay Ustabaş ’ın ailesiyle yaşadığı ev 20 Aralık 2017’de özel harekât polisleri tarafından basıldı. O sırada evde olmayan Ustabaş, 5 Ocak 2018’de ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade verdi. Tutuklanmaya sevk edilen Ustabaş çıkarıldığı İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nden Örgüt Üyeliği ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla tutukladı. Ustabaş hakkında soruşturma ise 5 Şubat tarihinde tamamlandı. İddianamede Ustabaş’ın Gezi Parkı Direnişi sırasında Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın cenaze töreninin öncesi ve sonrasında eylem yapan grubun içerisinde olduğu kaydedildi.

Ustabaş’a evindeki kitap ve gazetelerin suçlama konusu yapıldığı iddianamede Ustabaş’ın 19 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.