T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Berkin'i vuran polis gibi Ezer’i vuran polisi de koruyacak mısınız?'

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün Silvan'da yaralanan 10 yaşındaki Mehmet Ezer olayını Meclis gündemine aşıdı

27 Mart 2014 18:25

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Tunceli Milletvekil, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Hüseyin Aygün, polisin müdahalesinden kulak arkasına gaz fişeği isabet eden 10 yaşındaki Mehmet Ezer'in Meclis gündemine  taşıdı. Aygün, olaydan üç gün geçmesine rağmen gaz fişeğini atan  polislerin bulunmadığına dikkat çekti ve  İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya "Berkin Elvan’ı vuran polis gibi Mehmet Ezer’i vuran polisi de koruyacak mısınız" diye sordu.

Aygün'ün  bakan Ala'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi  ve gerekçesi şöyle:

25.03.2014 tarihinde BDP’nin Silvan’da düzenlediği miting sonrasında polis müdahalesi sonucu 10 yaşındaki Mehmet Ezer, başından gaz fişeği kapsülü ile vurulmuştur. Durumu ağır olan Mehmet Ezer’in tedavisi hastanede devam etmektedir. 286 gün önce Okmeydanı’nda Berkin Elvan’da kafasından gaz fişeği ile vurulmuş ve 269 gün hayata tutunmak için direnmiştir. 286 gündür Berkin Elvan’ı kafasından vuran polislerin kim olduğunun ortaya çıkarılmayışı ve üstünün örtülmeye çalışılması Diyarbakır’da Mehmet Ezer’in vurulmasına yol açmıştır.

. Türkiye’de 2002-2014 yılları arasında kaç kişi kafasından gaz kapsülü ile vurulmuştur? Yıllara göre dağılımı nedir?

. 25 Mart tarihindeki mitingde kaç polis görev yapmıştır?
 
. Olay günü kaç adet gaz fişeği kullanılmıştır?

. Akrep ve TOMA’larda görev yapan polislerin kimlikleri belli değil midir?

. Gaz bombası kullanma yetkisinin olduğu polislerin kimlikleri belli değil midir?

. Mehmet Ezer’i kafasından gaz fişeği ile vuran polis neden 3 gündür tespit edilmemiştir?
 
. Olayın olduğu sokakta akrep aracının üzerinden atış yapan polisi ve akrep aracını tespit etmek için birimleriniz yetersiz midir? Berkin Elvan’ı vuran polis gibi Mehmet Ezer’i vuran polisi de koruyacak mısınız?

. Mehmet Ezer’i vuran polise talimatı Recep Tayyip Erdoğan mı vermiştir?

ETİKETLER

chpberkin elvanmehmet ezerhüseyin aygünsilvanpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24