'Berkin'i vuran polis gibi Ezer’i vuran polisi de koruyacak mısınız?'

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Tunceli Milletvekil, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Hüseyin Aygün, polisin müdahalesinden kulak arkasına gaz fişeği isabet eden 10 yaşındaki Mehmet Ezer'in Meclis gündemine taşıdı. Aygün, olaydan üç gün geçmesine rağmen gaz fişeğini atan polislerin bulunmadığına dikkat çekti ve İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya "Berkin Elvan’ı vuran polis gibi Mehmet Ezer’i vuran polisi de koruyacak mısınız" diye sordu.

Aygün'ün bakan Ala'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

25.03.2014 tarihinde BDP’nin Silvan’da düzenlediği miting sonrasında polis müdahalesi sonucu 10 yaşındaki Mehmet Ezer, başından gaz fişeği kapsülü ile vurulmuştur. Durumu ağır olan Mehmet Ezer’in tedavisi hastanede devam etmektedir. 286 gün önce Okmeydanı’nda Berkin Elvan’da kafasından gaz fişeği ile vurulmuş ve 269 gün hayata tutunmak için direnmiştir. 286 gündür Berkin Elvan’ı kafasından vuran polislerin kim olduğunun ortaya çıkarılmayışı ve üstünün örtülmeye çalışılması Diyarbakır’da Mehmet Ezer’in vurulmasına yol açmıştır.

. Türkiye’de 2002-2014 yılları arasında kaç kişi kafasından gaz kapsülü ile vurulmuştur? Yıllara göre dağılımı nedir?

. 25 Mart tarihindeki mitingde kaç polis görev yapmıştır?



. Olay günü kaç adet gaz fişeği kullanılmıştır?

. Akrep ve TOMA’larda görev yapan polislerin kimlikleri belli değil midir?

. Gaz bombası kullanma yetkisinin olduğu polislerin kimlikleri belli değil midir?

. Mehmet Ezer’i kafasından gaz fişeği ile vuran polis neden 3 gündür tespit edilmemiştir?



. Olayın olduğu sokakta akrep aracının üzerinden atış yapan polisi ve akrep aracını tespit etmek için birimleriniz yetersiz midir? Berkin Elvan’ı vuran polis gibi Mehmet Ezer’i vuran polisi de koruyacak mısınız?

. Mehmet Ezer’i vuran polise talimatı Recep Tayyip Erdoğan mı vermiştir?