Berkin'i vuran polis boyundan tanındı

Berkin Elvan’ın ölümüne sebep olan polisin tespiti için savcılık özel bir şirketten ‘yüz tanıma’ desteği aldı. Görüntü analizleri sonucu şüpheli sayısı ikiye inerken, ateş eden polisin kimliğini boy analizi ortaya çıkardı.

İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerinde başına biber gazı fişeği isabet etmesi sonucu 269 gün sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma 3,5 yıl sonra tamamlandı. Soruşturmayı yürüten savcı İsa Dalgıç polis memuru F.D. hakkında “olası kasıtla insan öldürmek” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açtı. Olay yerinde görev yapan ifadesi alınan 42 polis memuru hakkında ise kavuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Vatan'dan Elif Altın'ın haberine göre; savcılığın geçtiğimiz günlerde hazırladığı iddianamenin detayları ortaya çıktı. Savcı İsa Dalgıç’ın şüpheli polise kendi imkanlarıyla özel bir şirketten bulduğu uzman özel bilirkişi sayesinde ulaştığı anlaşıldı. Soruşturma süresince savcı Dalgıç olaya ilişkin kamera görüntüleri ile şüpheli polislerin fotoğraflarını, Adalet komisyonundaki bilirkişi listesinde yer alan Adli Tıp Kurumu, jandarma kriminal ve Ulusal Kriminal Büro’ya göndererek görüntülerin karşılaştırılması ve şüpheli polis memurunun kimliğinin tespit edilmesi istedi. Şüphelinin polis olması nedeniyle soruşturmada “taraf” olduğu dikkate alınarak polis kriminalden görüntülerin incelenmesine ilişkin bir talepte bulunulmadı.

Görüntüler iyileştirildi

Adli Tıp Kurumu, Ulusal Kriminal Büro ve jandarma kriminal büro tarafından yapılan inceleme sonucunda şüpheli polis memurunun kimliğine ilişkin bir tespit yapılamadı. Jandarma kriminale gönderilen görüntüler üzerinde iyileştirme yapılmasın rağmen, TOMA görüntülerinde yer alan failin ayrıntılı yüz görüntüsü alınamadığını, görüntü çözünürlüğünün çok düşük olması nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı.

Yüz tanıma programı

Adalet Komisyonun listesine kayıtlı resmi bilirkişilerce yapılan incelemelerde şüpheli polisin kimliğin tespit edilememesi üzerine savcı bu kez bilirkişi listesi dışında kendi imkanlarıyla bulduğu ‘yüz tarama ve tanıma’ uygulamasını yapan özel bir şirketten uzman bilirkişi atadı.

2 şüpheli eşleşti

Savcı bu uygulamayı dosyayı göndermeden atanan bilirkişiyi makamına çağırarak odasında ki bilgisayarda yaptırdı. Yüz tanıma programına ilk önce jandarma kriminal tarafından iyileştirilen olaya ilişkin TOMA aracının görüntüleri ile şüpheli polis memurlarının fotoğrafları yüklendi. Bu TOMA’ya ait görüntüler ve polislere ait fotoğraflar karşılaştırıldı. Program 41 şüpheliye eşleştirme yapmazken 2 şüphelinin fotoğraflarını TOMA’daki görüntüyle eşleştirdi. Bu sayede şüpheli sayısı iki polise indirildi ve zanlı F.D. boy farkıyla yakalandı.

3 santimetre fark onu yakalattı

Şüpheli sayısını 43 kişiden 2 kişiye düşüren savcılık, bu defa da asıl şüpheliye ulaşmak için boylarından yola çıktı. Savcı bilirkişi aracılığıyla TOMA görüntülerde ki şüpheli polisin boyunun (+) (-) 1-2 cm farkla 1.91 cm olduğunu tespit etti. Bunun üzerine savcılık hakkında iddianame düzenlenen şüpheli F.D.’nin boyunun 1.89 m olması, diğer şüpheli polisin boyunun ise 1.85 olması nedeniyle (+) (-) 1-2 cm yanılma payı da dikkate alınarak, Berkin Elvan’ın başına isabet eden gaz fişeğinin F.D. tarafından atıldığı kanaatine vardı.