Berkin'e nişan alan 2 polis tespit edildi

Gezi Parkı eylemleri sırasında ekmek almaya giderken polisin attığı gaz fişeğiyle başından yaralanıp 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın katil sanığı 2 polis, "hakikate yakın kanaatle" belirlendi.

Hürriyet'ten Gülden Aydın'ın haberine göre, görüntüde bir Çevik Kuvvet grubu içindeki 2 polis, yere yakın mevzilenerek Berkin’e doğru gaz tabancasını ateşliyor. Failin hangisi olduğu, savcılık soruşturmasıyla aydınlanacak. Olay anının görüntüleri ve teknik inceleme raporu, bugün İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Savcılığı’na teslim edilecek.

269 gün direndi

Berkin Elvan (14), 16 Haziran 2013’te, Okmeydanı’ndaki evinden ekmek almak için çıktığında Gezi Parkı eylemleri yapılıyordu. Polisin attığı gaz fişeği kafasına isabet etti. 269 gün komada kaldı. 11 Mart 2014’te hayatını kaybettiğinde 16 kiloydu. Berkin’in ölümüyle ilgili yapılan savcılık soruşturmasında, bugüne kadar somut bir ilerleme sağlanamamıştı. Olay sırasında görevli Çevik Kuvvet polisleri, Berkin Elvan’ın başına gaz fişeği isabet etmesiyle ilgilerinin olmadığını söylemişti. Sorgulanan 2 polis, gaz tüfeği kullanmadığını, diğer 2’si de Elvan’ın yaralandığı yerde görev yapmadığını söyledi.

oruşturma kapsamında daha önce de 14 polisin ifadesi alınmıştı. İfadesi alınan polisler olay günü Okmeydanı’nda bulunmadıklarını, gaz tüfeği kullanmadıklarını ya da olan biteni “hatırlamadıklarını” anlatmıştı. Ancak Ulusal Teknik Büro’nun savcılığa vereceği kamera görüntüleri arasında, bir grup Çevik Kuvvet’in arasından 2 polisin, yere yakın mevzilenerek, ‘direkt’ Berkin’e gaz tabancasını doğrulttuğu görülüyor.

Cinayet aydınlandı

Ulusal Teknik Büro/ Uluslararası Kriminal Teknik İnceleme’nin 25 Nisan’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Savcılığı’na gönderdiği yazı şöyle: “Makamınızın Talimatı ile gönderilen 2013/155787 Berkin ELVAN dosyasının teknik incelemesinde aşağıdaki AVAN sıra takip edilecektir.



1- Maktule isabet eden gaz fişeği mermisinin direkt olarak mı atılmış olduğu, endirekt olarak mı atılmış olduğu, endirekt sapmak suretiyle mi gelmiş olduğunun izleri ile ilgili yerde yapılan keşifle duvar ve yerdeki mermi izlerinden kesin olarak tespit edilmiştir.

2- Maktulün başına isabet eden mermi çekirdeğinin bir insan kafatasını kırıp/kırmayacağıyla, fişeğin gömülüp/ gömülmeyeceğiyle ilgili mukayese ve denemenin mezbahadan temin edilebilecek küçük veya büyükbaş hayvan kafasıyla Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü’nde uygulamalı denenmesinden dosyadaki teknik verilerin yeterli olması nedeniyle şu an için vazgeçilmiştir.

3- Kişiye ateş eden birimlerin yerleri yine aynı keşifte verilen ifadelerle örtüştürülmek veya çeliştirilmek suretiyle analiz edilmiş ve hakikate yakın kanaat oluşmuştur.

4- Olayı gören özel veya resmi kamera olup olmadığı, kameralarda olay anının görüntüleri ve bu kameraların göstericiler tarafından tahrip edilip edilmediği, edilmiş ise hangi gün tahrip edilmiş olduğu kesin olarak tespit edilmiştir.

5- Yapılan keşifte her türlü ölçüm, metraj, darbe, koordinat, haritalama, kroki ilgili/ ilgisiz yer isimleri analiz edilerek tespit edilmiştir.

6- Otopsi bulguları ile ilgili bir değerlendirme veya maktulün ölümüne sebep olan nesnenin otopsi raporuyla irdelenmesinin yapılıp yapılmayacağı makamınızın emrine bağlıdır.

7- Hazırlanan bütün mütalaa keşif video kamera görüntüleri, fotoğrafları alan krokileri tam ve mufassal alt yapısıyla birlikte 02 Mayıs 2014 Cuma günü saat 11.00’de makamınıza arz edilmiş olacaktır.

Savcı açıklayacak

Raporla ilgili Ulusal Teknik Büro’dan Uğur Kurtulan, “Bu konu, gizli olarak çalışılan bir konu. Cevabını Cumhuriyet Savcısı’na, yargıcına veririz. İsterlerse onlar açıklar” dedi.

Resmi bilirkişi

Berkin Elvan’ın Avukatı Evrim Deniz Kanatana da, konuyla ilgili şunları söyledi: “Ulusal Teknik Büro, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın atadığı resmi bilirkişi. Berkin ile ilgili çalışmanın sonlarına geldiğini, raporu bugünlerde bitireceğini biliyor, güveniyordum. Sürekli irtibat halinde bilgi paylaşıyoruz zaten. Son 3 - 4 gündür işlerimin yoğunluğu nedeniyle soramamıştım. Yarın Başsavcılık’tan öğrenirim.”