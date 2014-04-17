Berkin'de de 'Yok' denilen kamera kayıtları ortaya çıktı

Daha önce Ali İsmail Korkmaz, Mehmet Ayvalıtaş ve Ethem Sarısülük'te olduğu gibi Berkin Elvan soruşturmasında da polisin ısrarla "Yok" dediği kamera kayıtları bulundu.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, İstanbul’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında başından gaz fişeğiyle vurulan ve 269 gün sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan’la ilgili soruşturma kapsamında sorulan ve aylar önce “Arşivimizde bulunmamaktadır” denilen kamera görüntüleri gün yüzüne çıktı. O gün Okmeydanı’nda görev yapan bir TOMA’ya ait kamera kaydı dosyaya girdi. Bu görüntülerin, Elvan’ın vurulmasından yaklaşık altı saat sonrasına ait görüntüleri içerdiği kaydedildi. Şimdi avukatlar görüntülerin güncel saatini belirlemek ve şüpheli polisleri saptayabilmek için çabalıyor.

Berkin Elvan, 16 Haziran 2013’te Okmeydanı’na yönelik polis müdahalesi sırasında, iddiaya göre, ekmek almak için indiği sokakta, saat 07.00 sularında polisin attığı biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Elvan, 269 günlük yaşam mücadelesinin sonunda, 10 Mart 2014’te hayatını kaybetti.

Avukat Evrim Deniz Karatana, 25 Haziran’da savcılıktan, Elvan’ın vurulduğu Eren Sokak’ın MOBESE kamerası kayıtlarının getirilmesini istedi. İlk yanıt, Şişli Emniyet Müdürlüğü’nden 29 Temmuz’da geldi ve ‘sokakta MOBESE kamerasının bulunmadığı’ bildirildi. Emniyet ayrıca, 21 Eylül ’de, ‘görevlilerce kontrol edildiğinde başka bir kamera kaydının olmadığını’ ileri sürdü. Karatana, en son 1 Kasım’da, ‘Okmeydanı ve civarında polisin çektiği görüntülerin getirilmesini’ istedi. Emniyet, 20 Aralık’ta ‘görüntülerin şube kayıtlarında mevcut olmadığını’ söyledi.

Beş saat sonrayı gösteriyor

Umut kesilmişti ki, 20 Mart 2014’te bir tanığın, “TOMA’nın yanından gaz attılar” diye ifade vermesi üzerine Karatana, bölgedeki TOMA’ların kemara görüntülerinin alınmasını istedi. Emniyet’ten 7 Nisan’da gönderilen yanıtta, bölgede 63537 numaralı TOMA ve 63502 numaralı bir panzerin görev yaptığı, sadece TOMA’da kamera sistemi ve görüntüsünün bulunduğu belirtildi. TOMA’daki kameranın elektrik tesisatına bağlı olduğu, kontak kapatıldığında güncel tarih ve saat kaydı tutulamadığı için, görüntülerde 27 Mayıs 2013 tarihinin yazılı olduğu, fakat aslında Elvan’ın vurulduğu 16 Haziran’a ait olduğu belirtildi. Elvan’ın vurulmasından yaklaşık altı saat sonraya ait görüntüleri içeren bu kayıtta, yazıya göre şu görüntüler var:

“Saat 12.50.18’de Okmeydanı ve ara sokaklarında görev yapan TOMA’nın yollarda ateşe verilen barikatları söndürmek için farklı zamanlarda su sıktığı, zaman zaman ara sokaklardan çıkan göstericilere sulu müdahalede bulunduğu, saat 19.22.46 sıralarında panzerle P. Market önünde bekleme görevini ifa ettiği ancak herhangi bir müdahalede bulunmadığı...”

Karatana kaydın tarih-saat bilgilerinin yanlış olduğunu belirterek “Görüntülerin gerçekte saat kaçta çekilmiş olabileceğini belirleyebilmek için gölge boyları, güneşin geldiği yön gibi verilerle saati tespit etmeye çalışıyoruz” dedi. Özellikle, kayıtlarda görünen amirler ve gazcı polislerin teşhisine elverişli fotoğraflar çıkarmaya çalıştıklarını anlatan Karatana, “Elimizde olay saatinde çekilmiş bir fotoğraf vardı. Şimdi o fotoğraftaki polislerle bu görüntülerdekilerin karşılaştırılmasını talep edeceğiz. Görüntüler olay anına ilişkin olmasa dahi failin bulunması açısından ciddi önem taşıyor” dedi. Karatana, “Defalarca Emniyet’e yazılar yazılıp görüntülerin gönderilmesi istendi ancak her seferinde görüntü bulunmadığı yönünde cevap verildi. Hem ısrarımız hem halkın Berkin’i sahiplenmesi, soruşturmada ilerlememizi sağladı” diye konuştu. Görüntüler, inceleme için savcılık tarafından bilirkişilere gönderildi.

Polis şüpheliyse görüntü kayıp



Eskişehir’de, 2 Haziran 2013’te Gezi Parkı gösterilerine katılan 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, polis ve fırıncılar tarafından dövülerek öldürülmüştü. Korkmaz’ın faillerinden biri olan fırıncı İsmail Koyuncu’nun dayak anına ait kamera kayıtlarını sildiği anlaşılmıştı. Sokaktaki bir otele ait kameranın da polislerce kapatıldığı ve kayıtta 20 dakikalık kayıp meydana geldiği belirlenmişti.

İstanbul’da, 3 Haziran 2013’te Gezi Parkı’na destek için E-5 otoyolunu trafiğe kapatmak isteyen 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş araç çarpması sonunda hayatını kaybetmişti. Kazadan bir gün sonra polisler, “Olay yerine ait MOBESE kaydı yoktur” diye tutanak tutmuştu. Fakata daha sonra kaza noktasına bakan MOBESE kamerasının olduğu anlaşılmıştı.

Ankara ’da Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük’ün polis kurşunuyla vurulduğu Kızılay’da, 16 Haziran’da yapılmak istenen cenaze törenine polis müdahale etmiş, 18 yaşındaki Dilan Dursun adlı üniversiteli başına isabet eden gaz kapsülüyle ağır yaralanmıştı. Polis, Dursun’un mağduru olduğu soruşturma dosyasında, vurulduğu ana ait görüntüleri göndermemişti. Bu görüntüler, Dursun’un da sanıkları arasında olduğu dava dosyasında ortaya çıkmıştı.

Hatay’da, ODTÜ eylemlerine destek için 9 Eylül 2013’te sokağa çıkan 22 yaşındaki Ahmet Atakan, çatıdan düşerek ölmüştü. Ahmet Atakan’ın ölümünden saatler sonra polis, gencin düştüğünü kanıtlayabilmek için hem cep telefonuyla çekilmiş hem de bir panzere ait kamera kayıtlarını basınla paylaşmıştı.