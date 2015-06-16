Gülsüm Elvan: Oğlum Berkin; arkadaşların karne aldı, sen neredesin?

Gezi olayları sırasında Okmeydanı’nda başına isabet eden gaz fişeğiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 269 gün sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan, vurulduğu yerde ve Feriköy Mezarlığı'nda anıldı. DHA'dan Özkan Arslan'ın haberine göre, anne Gülsüm Elvan oğlunun mezarının başına gelir gelmez, "Oğlum arkadaşların karne aldı, sen neredesin" diye bağırdı.

Berkin'in vurulduğu sokakta konuşan baba Sami Elvan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Elvan, “Aslında ben onun peşindeyim bırakmayacağım yakasını. Sonuna kadar mücadelemi devam ettireceğim. Çünkü 14 yaşındaki bir çocuğu aldı terörist ilan etti, ekmek almanın belgesini sordu. Ama hırsızlıklarının yaptığı belgelerini sormadı. Evet benim çocuğum ekmek almaya çıktı biz belgesini de veririz gerekirse her şeyini de veririz. Ama kendisi nasıl verecek?” ifadelerini kullandı.

Başına isabet eden gaz fişeğiyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 269 sonra yaşamını yitiren Berkin için yapılan saygı duruşunun ardından bir açıklama yapan baba Sami Elvan, “Ekmek almaya çıkmıştı ve burada vuruldu, halen ekmeğini alamadı. Bu ülkede ekmek almak suç, minibüse binmek suç, kartopu oynamak suç, sokağa çıkmak suç, adalet istemek suç. Biliyorsunuz ben daha dün haberlerde izledim üç tane çocuğumuz Berkin için doğum gününde bir pankartı yüzünden 8 yılla yargılanıyor" dedi.

'Berkin'in katilleri bizi bir yerlerden gözetliyor'

Sami Elvan, "Bugün Berkin’in katilleri ortada yok. Berkin’in katilleri belkide bizi bir yerlerden gözetliyor. Hiç kimseden bir çöp dahi istemiyoruz biz sadece adaletin gelmesini istiyoruz. Bugün bu adalet sadece Berkin Elvan’ın ailesine lazım değil yarın ve yarından da daha yakın en tepedeki insana lazım olacak. Biz sadece diyoruz ki Berkin’i vuran insanlar yargılansın aslında Berkin’in katili de en tepedeki insandır bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Onu soruyorum burdan sesleniyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum; biliyorsunuz yeni seçim geçti. Yüzde 60’a sesleniyorum buradan herkes şapkasını gözünün önüne getirsin Gezi her şeyi ortaya koyuyor” diye konuştu.

Vurulduğu sokağa sabah saatlerinde gelen Berkin'in sevenleri, yere ekmek ve karanfiller bırakarak slogan attı.

Daha sonra Berkin Elvan’ın kabrinin bulunduğu Feriköy Mezarlığı’na gelindi.

Mezarın üzerindeki fotoğrafın üzerine kapanan Gülsüm Elvan, dakikalarca ağladı. Elvan'ın ağıt yakması çevrede bulunanların duygulanmasına neden oldu. Yaklaşık 10 dakika mezar taşının üzerine kapanarak ağlayan anneyi, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Ağıtlarını sürdüren Elvan, daha sonra bir otomobille mezarlıktan götürüldü.

Berkin Elvan'ın ölümüne tepki gösteren sevenleri 'Berkin'i anamak terör suçu değil insanlık onurudur' pankartları taşıdı.