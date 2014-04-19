Berkin, 'kırk yemeği'nde anıldı

Gezi eylemleri sırasında Okmeydanı’nda ekmek almaya giderken polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi nedeniyle yaralanan ve 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan‘ın ailesi Okmeydanı Cemevi’nde ‘kırk yemeği‘ verdi.

Okmeydanı Cemevi Dedesi Binali Doğan’ın okuduğu bağış ve lokma duasının ardından gelenlere yemek dağıtıldı. Yemeğe Berkin’in ailesi, akrabaları ve arkadaşlarının yanı sıra HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel de katıldı.

Ekmek baş köşede

Cemevi’nde, Berkin’in fotoğrafı ve bir ekmeğin bulunduğu bir masa açıldı. Berkin’in babası Sami Elvan, devam eden soruşturma hakkında görüşlerinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: “Bir basamak ileri gidemiyoruz. Yeni atanan savcı bu konuya eğildiğini, üstüne düştüğünü ifade ediyor. Temennimiz bir an önce bu davanın sonuçlanması. Biz adalet istiyoruz. ”