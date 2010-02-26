'Berk'in ifadesine özel yetkili savcı karar verecek'

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Başsavcı Kuş gazetecilerin, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nca 26 şubatta ifadeye çağrıldığı iddialarıyla ilgili sorularını yanıtladı.Kuş, ''Şu an Savcı Bey dosyayı okuyor. Daha dosyayı okumasını tamamlamadı. Okuyunca, Saldıray Bey için (ifadeye gerek var mı, yok mu, istiyorsa ne zaman istiyor?) buna karar verecek'' diye konuştu.Bir gazetecinin ''Orgeneral Berk 26 şubattan önce ifadeye çağrıldı mı? Bu konuda Savcılık, tarih üzerinde şaşırtamaca mı yaptı?'' sorusunu Başsavcı Kuş, şöyle yanıtladı:''Şimdi o zaman ifadeye çağrılmayı nasıl yazalım diye konuşurken, bu süre bir haftalık mı olsun 10 günlük mü olsun derken, bazı arkadaşlar bu konuyu kafasında 10 gün olarak yorumladı.''Başsavcı Kuş, daha sonra ilgili dosyanın İstanbul'a gönderilmesi nedeniyle ''Orgeneral Berk'in ifadeye gelmemesi için kendilerine bir mazeret bildirmediğini'' kaydetti.Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından yeni atanan özel yetkili savcılar arasında henüz bir görev dağılımı yapılmadığını ifade eden Kuş, 1 Mart Pazartesi günü görev dağılımının tamamlanacağını söyledi.