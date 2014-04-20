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Berkin için Cumhuriyet Anıtı’na ekmek bırakmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Taksim'de ‘Berkin Elvan’ için Cumhuriyet Anıtı'na ekmek bırakmak isteyen 2 genç gözaltına alındı

20 Nisan 2014 15:59

Gezi olayları sırasında başına isabet eden gaz kapsülüyle yaralanan ve 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan için Taksim'e gelen 2 genç, Cumhuriyet Anıtı’na ekmek bırakmak istedi.

İhlas Haber Ajansı’nın haberi göre, Taksim’de önlem alan polis, gençlere izin vermedi. Polise direnen iki genç, "Ekmeği bırakıp çıkacağız" dedi. Polisin uyarılarına rağmen anıta ekmek bırakmak için direnen gençler gözaltına alındı.

Gençler, yaka paça gözaltına alınarak polis aracına bindirilirken "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek" şeklinde slogan atmayı sürdürdü. İki genç Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.
 

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