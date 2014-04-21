Berkin Elvan'ın yaralandığı günün yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gezi protestolarına 16 Haziran 2013'de yapılan müdahalede Okmeydanı'nda gaz bombası fişeği ile başından ağır yaralanan ve 269 gün sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın yaralandığı güne ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Berkin Elvan’ın yaralanmasına dair soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın gerçekleştiği 16 Haziran 2013’e ait TOMA görüntülere ilişkin bilirkişi rapor hazırlanmasını istedi.

Bu arada Elvan'ın otopsi raporu da soruşturma dosyasına girdi. Otopsi raporunun sonuç bölümünde "Kişinin ölüm sebebi ve sorulan diğer hususlar hakkında ifadeler, ilk hastane başvurusu sırasında düzenlenmiş olan adli rapor, yatışı sırasında çekilmiş olan grafiker, ameliyat raporu ve doktor takiplerini içerir tüm tıbbi belgelerinde bulunduğu adli soruşturma dosyası ile birlikte 1' inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda görüş alınmasının uygun olduğu kanaatini bildirir rapordur" denildi.

İşte o görüntüler: