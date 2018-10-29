Berkin Elvan'ın cenazesine katıldığı için tutuklanan Berkay Ustabaş'tan çağrı: Adalet ve demokrasi hakim olsun

Gazi Parkı eylemleri sırasında polisin öldürdüğü Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle 5 Ocak’tan beri tutuklu bulunan üniversite öğrencisi Berkay Ustabaş, "Adalet ve demokrasi hâkim olsun" çağrısında bulundu.

Berkin Elvan’ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle 5 Ocak’tan beri tutuklu bulunan Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Berkay Ustabaş, Kırıkkale F Tipi Cezaevinden Evrensel'e mektup gönderdi.

1 Kasım’da görülecek duruşmasına çağrı yapan Ustabaş, “Mafya artıklarının, uyuşturucu satıcılarının kadın katillerinin, tecavüzcülerin ‘kader mahkumu’ denilerek dışarıya salınmalarının altyapısı döşenirken, kendilerine dayatılan ‘kaderi’ değiştirmek isteyen yüzlerce sendikacıya, gazeteciye, siyasetçiye ve öğrenciye ise duvarın öte yanında tutulmak reva görülüyor. Kişiye özel yargı kararı, kayırma ya da ayrıcalık değil beklediğim. Hukuk dışı bir soruşturma ve beraberindeki tutuklama ile hak ve özgürlüğü 10 aydır gasp edilen bir üniversite öğrencisi ve yurttaş olarak hukuk çerçevesinde hareket edilmesini kısaca memleketimizde adaletin ve demokrasinin hâkim olmasını istiyorum” dedi.