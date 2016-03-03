Berkin Elvan'ı vuran polisin kimliği belirlendi

Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturmada 2 sene sonra gaz bombasını atan polisin kimliği belirlendi. Polisin önümüzdeki günlerde ifadesi alınacak.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerinde biber gazı fişeğinin başına çarpması sonucu can veren Bervin Elvan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2 sene sonra gaz bombasını atan polisin kimliği belirlendi. Gezi Parkı eylemleri sırasında 16 Haziran 2013’te yapılan müdahalede, Okmeydanı’nda gaz bombası fişeğiyle ağır yaralanan 11 Mart 2014’te yaşam mücadelesini kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada sona gelindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olay günü bir TOMA’ya monte edilmiş kameranın görüntüleri, incelenmek üzere Jandarma Kriminal Laboratuarı’na gönderilmişti.

Geliştirilmiş tekniklerle incelenen görüntülerde Berkin Elvan’ın vurulduğu bölgede bir komiser ve bir polis memurunun gaz fişeği ateşlediği tespit edilmişti. Yapılan incelemelerde de komiserin atış yaptığı yönün Berkin’in vurulduğu yön olmadığı, ancak polis memurunun Berkin’e doğru atış yaptığı belirlenmişti.





Başka ile tayin olmuş

Eşgali tespit edilen polis memurunun kimliği bir süredir savcılık tarafından araştırılıyordu. Araştırmasını tamamlayan savcılığın şüpheli polis memurunun kimliğine ulaştığı öğrenildi. Aradan geçen süre içinde başka bir ile tayin olduğu belirlenen polis memurunun önümüzdeki günlerde savcılık tarafından ifadesinin alınacağı öğrenildi. Polisin kimliği ve görev yeri gizli tutuluyor.