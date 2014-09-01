Berkin Elvan'ı anan akademisyene, iki yıl kıdem durdurma cezası

Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Nuriye Gülmen'e Berkin Elvan'ın ölümünü protesto eylemine katıldığı için iki yıl kademe durdurma cezası verildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Nuriye Gülmen, geçen yıl katıldığı biri ODTÜ, ikisi Gezi Parkı, biri de sendika eyleminden bir yıl kademe durdurma cezasına çarptırıldı. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, cezası daha uygulanmadan, bu kez de Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin protestoya gittiği için iki yıl kademe durdurma cezası verildi. Gülmen’e, disiplin soruşturması sırasında, “Eylemlere katılımında siyasi ve ideolojik bir amacın var mıydı?” diye soruldu. Genç akademisyenin “Böyle bir sorunun sorulmasını doğru bulmuyorum” diye yanıt verdi.



Gülmen, geçen yıl 7 Eylül’de ODTÜ’de meydana gelen protestolara destek için şehirde yapılan eyleme katıldı. 12 Eylül ve 25 Ekim’de yapılan Gezi Parkı konulu gösterilerde de hazır bulundu. Son olarak, 23 Ekim’de,Eğitim -Sen Şube Başkanı Alipaşa Şanlı’nın sürgün edilmesine ilişkin protestoda yer aldı. Eylemlerden ötürü Gülmen hakkında adli soruşturma açılmazken, sadece ‘trafik ihlali’ nedeniyle idari para cezası kesildi. Fakat rektörlük, dört eylemi birleştirerek, Gülmen hakkında idari soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında Gülmen’e “7 ve 12 Eylül tarihlerinde meydana gelen olaylara katılımında siyasi ve ideolojik bir amacın var mıydı?” diye soruldu. Gülmen de “Böyle bir sorunun sorulmasını doğru bulmuyorum” diye yanıt verdi. Gülmen hakkında yürütülen soruşturma sonunda, 20 Ocak 2014’te, Yüksek Öğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne göre ‘kamu hizmetini aksatacak davranışta bulunmak’ suçundan bir yıl kademe durdurma cezası verildi.

O yürüyüşe 10 bin kişi katıldı

Bu ceza uygulanırken Gülmen bu kez Berkin Elvan’ın ölümünden sonra yapılan yürüyüşten ötürü de geçen yıl mayısta ikinci bir soruşturma geçirdi. Gülmen, savunmasında, “Yürüyüşe katılmak kanunlarla korunmuş bir haktır. Berkin Elvan’ın cenazesine 3 milyon insan, Eskişehir’de yapılan yürüyüşe de 10 bine yakın insan katılmıştır. Sendikam Eğitim-Sen yürüyüşe çağrı yapmış, öğretmenler, memurlar, Eskişehir’deki iki üniversiteden akademisyenler, halkın her kesiminden insan bu yürüyüşe katılmıştır. On bin insanın katıldığı bir yürüyüşten dolayı çalıştığım kurumda soruşturma geçirmem tarafıma yönelik bir kasıt olduğu düşüncesini doğurmaktadır” dedi. Fakat soruşturma sonunda, geçen 25 Ağustos’ta, Gülmen hakkında bu kez de iki yıl süreyle kademe durdurma cezası verildi.