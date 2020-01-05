Berkin Elvan yaşasaydı 21 yaşında olacaktı

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014'de yaşamını yitiren Berkin Elvan, doğum günü dolayısıyla mezarı başında ve vurulduğu yerde anıldı.

bianet'in haberine göre, anmaya Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan, sıra arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Elvan’ın vurulduğu yer polis ablukasına alınırken, çok sayıda zırhlı araç mahallenin giriş ve çıkışlarına konumlandırıldı.

Anmada konuşan Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, “Berkin yaşıyor olsaydı 21 yaşında olacaktı. O ölmedi yaşıyor. Bu uçurduğumuz dilek feneri Berkin’in nezdinde katledilen bütün çocuklar için adalet diliyorum. Diğer çocuklar için umut olsun” dedi.

Açıklamalardan sonra Elvan için gökyüzüne dilek fenerleri uçuruldu.