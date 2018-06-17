Berkin Elvan vurulduğu yerde anıldı: Sokağa bakıyorum ama oğlumu göremiyorum

Gezi Parkı protestoları sırasında Okmeydanı'ndaki evinden ekmek almaya çıkarken 16 Haziran 2013'te polis tarafından başından vurularak komaya giren ve 269 gün sonra hastanede yaşamını yitiren Berkin Elvan, vurulduğu yerde anıldı. Anmada konuşan baba Sami Elvan, “Çocuğumun kanı yerde kalmayacak. Ahtım olsun ki bunu göreceğim” dedği. Anne Gülsüm Elvan ise, “Bayramda çocuklar maytap çatlatıp, patlatıyorlar ve oğlum aklıma geliyor; sokaklara bakıyorum ama onu bulamıyorum” diye konuştu.

Birgün'den Zeynep Kuray'ın haberine göre, Çocuklarının vurulduğu noktaya karanfiller bırakan Elvan ailesi adına açıklamayı Berkin Elvan’ın ablası Gamze Elvan okudu. Gamze Elvan, “Gezide yitirdiğimiz çocuklarımızdan bir tek gülümseyen fotoğrafları kaldı” diyerek sözlerine başlayan abla Elvan, “Berkin’imizi Ethem abisinin omuzlarında, Ali İsmail’ in, Abdocan’ın, Ahmet’in, Medeni’nin, Hasan Ferit’in ve Mehmet’in yanına milyonlar olup uğurladık. Sol yanımız çok acı çekse de direnmenin en güzel halini Gezi’de gördük” dedi.



Ardından söz alan Berkin’in babası Sami Elvan, bugünün babalar günü olduğunu hatırlattı. Gözyaşlarına hâkim olamayan baba Elvan, şöyle konuştu: “Benim çocuğum ölmedi ve ölmeyecek de. Benim çocuğum asırlarca yaşayacak bunu çok iyi biliyorum. Ama bize bunu reva görenlerin kemikleri çürüyecek, bunu çok iyi bilsin. Benim çocuğumun kanı yerde kalmayacak. Ahtım olsun ki bunu göreceğim ve bize bu acıyı çektirenler daha beter acı çekecekler.”

Gülsüm Elvan: Yeter artık tamam

Bugün bayram olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan anne Gülsüm Elvan da “Bugün bayram, kaç bayram oldu 5 sene” diye feryat etti. Her bayram olduğu gibi çocukların çıkıp sokaklarda maytap patlattıklarını dile getiren anne Elvan, “Çocuklar çatlatıp, patlatıyorlar ve oğlum aklıma geliyor; sokaklara bakıyorum ama onu bulamıyorum. Biz artık kimse ölmesin, adalet yerine gelsin diye bugün buradayız” ifadelerini kullandı. Dün Suruç’ta yaşanan provokasyona değinen anne Elvan, “Yine öldürülüyoruz, yeter artık TAMAM diyoruz” dedi.



Elvan ailesinin avukatı Çiğdem Akbulut da, davada hüküm süren hukuksuzluktan dem vurdu. Tek bir polisin yargılandığını hatırlatan Akbulut, bu yargılamanın sonucunda da tatmin edecek bir sonuç alınamayacağını bildiklerini ancak tüm sorumluları teşhir etmek adına mücadeleyi sürdürdüklerini vurguladı. Akbulut, “Sadece bir polis memurunun değil, bütün devlet yetkililerin ve başta bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın sorumlu olduğunu her defasında anlatmak ve ispat etmek için bu mücadeleyi ediyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar ve vereceğiz ve 19 Eylül 2018’de tekrar duruşmada olacağız” dedi.