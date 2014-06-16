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Berkin Elvan vurulduğu yerde anıldı

Geçen sene bugün polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulan ve 269 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Berkin Elvan, vurulduğu noktada anıldı

16 Haziran 2014 14:41

Okmeydanı’nda 16 Haziran 2013 tarihinde polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulan ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan için olayın meydana geldiği yerde anma töreni düzenlendi.

DHA muhabiri Bulut Mülhim’in haberine göre, Berkin Elvan’ın vurulduğu sokağa gelen ailesi ve arkadaşları sokak duvarına Elvan’ın resimlerini yerleştirdi. Anne Gülsüm Elvan, Baba Sami Elvan'ın  yanı sıra mahalle halkı da anmaya katıldı.

Baba Sami Elvan yaptığı basın açıklamasına, “Dün yine devlet vahşi yüzünü gösterdi. 15 yaşındaki İbrahim Aras’ı yine katlettiler. Evladımız Berkin tam bir sene önce, bugün yine bu saatlerde ve burada polis tarafından hedef gözetilerek kafasına atılan biber gazı kapsülü ile vuruldu. Kaldırıldığı hastanede 269 gün süren yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Berkin’in vurulduğu günden bu yana geçen 365 gün içinde yaptığımız tüm hukuki girişimlere rağmen ne Berkin’i vuran polis, ne de polise emri veren kişi mahkeme önüne çıkartılmadı. Berkin’i kaybettiğimizde 14 yaşındaydı ve en masum haliyle bir çocuktu” dedi.

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