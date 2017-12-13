Berkin Elvan vurulalı 1639 gün oldu; davanın 4. duruşması bugün

Gezi Parkı protestoları sırasında Okmeydanı'ndaki evinden ekmek almaya çıkarken 16 Haziran 2013'te polis tarafından başından vurularak komaya giren ve 269 gün sonra hastanede yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek olan davanın dördüncü duruşmasına Elvan ailesi çağrıda bulundu.

Berkin Elvan’ın 12 Mart 2014 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinden üç buçuk yıl sonra davanın iddianamesi kabul edilmişti.

Davanın 16 Kasım 2017 tarihinde görülen üçüncü duruşmasında mahkeme, Van’da görev yapmaya devam eden sanık polis F.D.’nin tutuklanması talebini reddetmişti.

Elvan ailesinden çağrı

Sami Elvan duruşmaya çağrıda bulurken, sanık polis F.D.'nin duruşma salonuna getirilmesini ve tutuklanmasını talep etti. Elvan, “Biz bunu çok iyi biliyoruz ki, oğlumuz geri gelmeyecek. Bu mücadele bütün insanlık adına, bütün Türkiye toplumu adına... Yarın kamuoyunun desteğini bekliyoruz” dedi.

Aile tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Dostlarımıza; Berkinimizin ilk vurulduğu günden beri hep yanımızda oldunuz. Sizlerin desteğiyle bugünlere gelebildik ve acımızı kalbimize gömmeye çalışıp başta oğlumuz olmak üzere herkes için adalet talep ettik.

Oğlumuz vurulalı 1639 gün oldu. Mahkeme önümüze sadece bir polisi çıkarıp yargılamayı tercih etti. Fakat biz sadece tek bir kişinin yargılanmasını değil emri verenden, tetiği çekene; valisinden emniyet müdürüne tüm faillerin yargılanmasını istiyoruz.

Biz oğlumuz nezdinde katledilen bütün çocuklar için, herkes için adalet istiyoruz. Bu yüzden siz dostlarımızı da 13 Aralık Çarşamba günü saat 10:00'da Çağlayan Adliyesi'ne bekliyoruz.