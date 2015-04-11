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Berkin Elvan soruşturmasındaki tüm polisler güvenlik gerekçesiyle İstanbul’dan gönderildi

Polisler ve aileleri gittikleri illerde de koruma ve gözlem altında tutulacak

11 Nisan 2015 00:01

Okmeydanı’nda polisin gaz fişeğiyle vurulan ve 269 gün sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturma dosyasında adı geçen tüm polisler  ‘güvenlik’ gerekçesiyle farklı illere tayin edildi.

Milliyet gazetesinden Damla Güler’in haberine göre, soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Selim Kiraz’ı geçen hafta odasında rehin alan iki DHKC’linin, Berkin’in vurulduğu bölgede görev yapan tüm polislerin fotoğrafları, kimlik bilgileri ve adreslerinin bulunduğu belgeleri örgütün üst yönetimine yolladığı tespitine yer verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün, DHKC tarafından hedef alınabilecekleri düşüncesiyle bu polislerin tümünü farklı illere gönderdiği, tayin ve taşınma işlemlerinin büyük bir gizlilik içinde tamamlandığı öğrenildi. Polisler ve aileleri gittikleri illerde de koruma ve gözlem altında tutulacak.

 

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