'Gezi Parkı' raporu, Vali Mutlu ve Çapkın'a takipsizlik kararı getirdi

İçişleri Bakanlığı'nın Gezi Parkı'nın çıkış sebebi olarak zabıtların çadır yakmasını gösteren ve gösterinin bir 'yanlış anlama' sonucu çıktığını iddia eden ön inceleme raporunun, Berkin Elvan soruşturması dosyasına da gönderildiği ortaya çıktı. Elvan’ın ölümüne ilişkin davada raporun gönderilmesi üzerine İstanbul Valisi Muammer Güler ve eski İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında takipsizlik verdi

Radikal gazetesi’nden İsmail Saymaz’ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’nın Gezi Parkı’nın çıkış sebebi olarak zabıtların çadır yakmasını gösteren ve gösterinin bir ‘yanlış anlama’sonucu çıktığını iddia eden ön inceleme raporunun, Berkin Elvan soruşturması dosyasına da gönderildiği ortaya çıktı. Savcılık, rapora istinaden, Elvan’ın ölümüne ilişkin İstanbul Valisi Muammer Güler ve eski İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında takipsizlik verdi.

Berkin Elvan’ın ailesinin avukatlığını üstlenen Halkın Hukuk Bürosu’ndan Evrim Deniz Karatana, biber gazı atan faillerin yanı sıra İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Avukatların itirazı bekleniyor

Savcılık, soruşturma izni verilmesi için evrakı İçişleri Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık bünyesinde oluşturulan mülkiye ve polis başmüfettişlerinin hazırladıkları Gezi Raporu’nu dosyaya sundu. Bu rapor üzerine savcılık takipsizlik kararı verdi. Avukatların şimdi Danıştay’a itiraz etmesi bekleniyor.

Gezi Parkı eylemleri ‘yanlış anlama sonucu’

Gezi Parkı’nda yaralanan Fatih Atmacaoğlu adlı bir yurttaşın şikayet üzerine gönderilen raporda, Gezi Parkı gösterilerinin ‘yanlış anlama’ sonucu çıktığı iddia edilirken, olayların büyümesinin sorumlusu olarak, çadırları yakan zabıtalar işaret edilmişti. Polisin ‘münferiden’ biber gazı ve su kullanımına ‘tevessül ettiği’ ve hatta bunların yetersiz kaldığı ileri sürüldü. Vali Mutlu’nun Twitter üzerinden verdiği olumlu mesajların karşılıksız kaldığı savunuldu.