Berkin Elvan soruşturmasında 21 polisin bilgisi savcılıkta

Gezi Parkı protestoları sırasında polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu komaya giren ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan ile ilgili soruşturmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü, savcının talebi üzerine daha önce eşgalleri belirlenen 3 polisin açık kimliklerinin belirlenmesi amacıyla 21 polisin açık kimliklerini ve çeşitli açılardan çekilmiş fotoğraflarını soruşturma dosyasına yolladı.

Savcılık, bu polislerin içinde eşgalleri belirlenen 3 polisin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na yazı yazdı.

Yüksel Koç’un DHA’da yer alan haberine göre, Berkin Elvan soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazarak, Ulusal Kriminal Büro’nun fotoğraflar üzerinden yaptığı incelemede 3 polisin eşgalinin tespit edildiğini ancak açık kimliklerinin tespit edilemediğini hatırlattı.

Savcı Kiraz, eşgalleri belirlenen ikisi ZET’çi (biber gazı tabancası kullanan polisler), biri de muhimmatçı bu 3 polisin açık kimliğinin tespiti için olay günü olay yerinde görev yapan polislerin açık kimliklerinin fotoğrafları ile birlikte kendisine yollanmasını istedi.

Emniyet 21 polisin açık kimliğini ve fotoğraflarını yolladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Savcı Kiraz’ın talebi üzerine 21 polisin açık kimliklerini ve değişik açı ve boylardan çekilmiş fotoğraflarını soruşturma dosyasına yolladı.

Savcı Kiraz, daha önce eşgalleri belirlenen ancak açık kimliklerine ulaşılamayan 3 polisin fotoğrafları ile emniyetin yolladığı 21 polisin fotoğraflarını ve kimlik bilgilerini Adli Tıp Kurumu Ses ve Görüntü İnceleme Şube Müdürlüğü’ne yolladı.

Savcı Kiraz, eşgalleri tespit edilen ancak açık kimlikleri tespit edilemeyen bu 3 polisin, emniyetin gönderdiği 21 polis içinde olup olmadığının belirlenmesini istedi.