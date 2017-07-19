Kayyumla yönetilen Şanlıurfa Bozova Belediyesi'nde bulunan Berkin Elvan Parkı'nın adı, '15 Temmuz Demokrasi Parkı' olarak değiştirildi. HDP Milletvekili Dilek Öcalan, yapılan isim değişliğini, TBMM'ye soru önergesi olarak sunup İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılmasını istedi.

Bozava Belediyesi tarafından 2014 yılında DBP döneminde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 5 bin metrekarelik alan yapılan parka, Belediye Meclisi kararı ve mülki idare amirinin onayıyla Gezi Parkı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ismi verildi.

DBP’li Bozova Belediye Eş Başkanları Fatma Doğan ve Zeynel Taş’ın 5 Ocak 2017 tarihinde tutuklanması ardından 9 Ocak 2017 tarihinde belediyeye, İlçe Kaymakamı Zekeriya Göker kayyum olarak atandı. Kaymakam Göker'ın aldığı kararla, parkın ismi '15 Temmuz Demokrasi Parkı' olarak değiştirildi. HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, yapılan isim değişikliği nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması için TBMM'ye soru önergesi verdi. Öcalan’ın önergesinde şu ifadelere yer verildi:

"Berkin Elvan isminin değiştirilmesi için halkın görüşü alınmış mıdır?"

"Bozava Belediyesi DBP döneminde; yapılan parka belediye meclisinin kararı ve mülki idare amirinin onayı ile Berkin Elvan Parkı ismi verildi. Ancak Bozova Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Zekeriya Göker bu ismi değiştirip 15 Temmuz Demokrasi Parkı adını verdi. Bu bağlamda; 2013’te Gezi Olayları sırasında evinden ekmek almaya giderken polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurulan ve 269 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın adının verildiği parkın isminin Bozova belediyesine atanan kayyum tarafından değiştirilmesinin gerekçesi nedir? Bozova halkının onayıyla verilmiş olan Berkin Elvan isminin değiştirilmesi için halkın görüşü alınmış mıdır? Parkın isminin değiştirilmesine ilişkin karar belediye meclis üyelerince mi alınmıştır? Eğer öyle ise Belediye Meclisi ne zaman toplanmıştır? Kayyumun kararı ile değiştirilmiş ise; hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen bu uygulamaya ilişkin herhangi bir işlem başlatılacak mıdır? Bu güne kadar Kayyum atanan belediyelerde kaç parkın ismi değiştirilmiştir? İsmi değiştirilmiş olan parkların önceki ve şimdiki isimleri nelerdir?"