Berkin Elvan pankartı açanlara 'örgüt' cezası!

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, şubat ayındaki AKP İstanbul İl Kongresi'nde "Berkin'in katillerini arıyoruz" pankartı açan iki kişiye, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yüksel Koç'un DHA'da yer alan haberine göre, Sinan Erden Spor Salonu'nda 8 Şubat tarihinde yapılan AKP İstanbul İl kongresinde "Berkin'in katillerini arıyoruz! Dev- Genç " pankartı açan iki kişi "Terör örgütü propagandası" suçundan 1'er yıl hapis cezası çarptırıldı.

Mahkeme, sanıklardan birinin cezasını 'iyi hal'den 10 aya indirip 5 yıl ertelerken, diğer sanığın cezasında erteleme ve indirime gitmedi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına katılan olmadı. 9 Mart tarihinde yapılan ilk duruşmada her iki sanığı da tahliye eden mahkeme, sanıklar Leyla Erdoğan ve Hicri Selviler'e "Terör örgütü propagandası" suçundan 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bir sanığın cezası ertelendi

Mahkeme, sanıklardan Leyla Erdoğan'ın cezasını, "Yargılama sürecindeki davranışlarını" gerekçe göstererek 'iyi hal'den 10 aya indirdi. Leyla Erdoğan'ın sabıkasız oluşu ve geçmişteki hali ve kişilik özelliklerini gerekçe gösteren mahkeme, bu cezayı 5 yıl süre ile erteledi.

Leyla Erdoğan'ın cezasına indirim uygulayan ve hükmün açıklanmasını 5 yıl geriye bırakan mahkeme, Hicri Selviler'in cezasını, "Duruşmadaki davranışlarını" gerekçe göstererek 'iyi hal' indirimi uygulamadı. Hicri Selviler'in geçmişteki sabıkasını gerekçe yapan mahkeme, bu sanığın cezasında erteleme hükümlerini de uygulamadı.

Sebgis kamerasına sırtını dönmüştü

Hicri Selviler, 9 Mart tarihinde yapılan ve tahliye edildiği ilk duruşmaya, tutuklu bulunduğu Balıkesir Cezaevi'nden SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı. İfade vermeyi reddeden Selviler, cezaevindeki kamera odasına alındığı anda sırtını kameraya dönerek aralıksız bir şekilde, "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek" sloganı atmıştı.