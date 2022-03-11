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Berkin Elvan, ölümünün 8. yılında anılıyor

11 Mart 2022 13:39

Gezi Parkı eylemleri sırasında  polisin attığı biber gazı fişeğiyle başından vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 8. yılında anılıyor.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Elvan'ın ailesi, "Katledilişinin sekizinci yılında Berkin'imizi İstanbul, Feriköy Mezarlığı'nda saat 14.30'da mezarı başında anıyoruz" dedi.

#BerkinElvan etiketi Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşirken; Berkin’in ailesi sosyal medyadan anma programını duyurdu.

Paylaşımda, "Berkin'imizi anıyoruz... Katledilişinin sekizinci yılında Berkin'imizi mezarı başında anıyoruz. Yer: İstanbul, Feriköy Mezarlığı. Tarih: 11 Mart Cuma. Saat: 14:30" ifadeleri yer aldı.

   

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