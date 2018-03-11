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Berkin Elvan, ölümünün 4'üncü yılında mezarı başında anıldı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) GEZİ Parkı eylemleri sırasında, Okmeydanı'nda başına gaz fişeği isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 4'üncü yılında mezarı başı

11 Mart 2018 19:24

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) GEZİ Parkı eylemleri sırasında, Okmeydanı\'nda başına gaz fişeği isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 4\'üncü yılında mezarı başında anıldı.

Feriköy Mezarlığında, saat 14.00\'da başlayan anma öncesi çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, mezarlığa giriş yapanların üstünü aradı. Oğlunun mezar taşını öpen Gülsüm Elvan, “Oğlum beni duyuyor musun. Sen vurulduğunda ‘anne’ diye bağırmışsın. Ben seni duyamadım. Şimdi sen beni duyuyor musun? Ne olur ayağa kalk” diyerek gözyaşı döktü. Anne Elvan, bir süre sonra fenalaştı.

ÇOCUKLAR ŞEKER DE YİYEBİLSİN


Mezarlığa gelmek isteyenlerin aranmasına tepkili olan baba Sami Elvan “Ben dört yıldır buraya ne için geliyorum? Ben dört yıldır bunu kimseye soramadım. Benim çocuğum neden aramızda yok. 4 yıldır bu sorunun cevabını arıyorum. Diyorlar ki ülkemizde adalet var. Benim çocuğumu burada toprağa verdiler, hem de mezarlıkta bizi engelliyorlar. Ben adliyeye gidiyorum, beşinci duruşmaya girdik, ancak bir sonuç yok. Çocuklar öldürülmesin, çocuklar şeker de yiyebilsin” dedi. Sami Elvan açıklama sonrası anmaya gelenlere şeker dağıttı.

BEHRAMOĞLU, BERKİN İÇİN ŞİİR OKUDU

İlk defa bir mezarlıkta anmaya katıldığını belirten şair Ataol Behramoğlu ise kısa bir konuşma yaptıktan sonra Berkin Elvan için “Bir çocuğun rüyası için şiir” adlı şiirini okudu. Anmaya, aralarında Gülsuyu\'nda öldürülen Hasan Ferit Gedik’in annesi Nuray Meray ile Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfi Sarısülük ve Barbaros Şansal\'ın da bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

(FOTOĞRAF)

 
 

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