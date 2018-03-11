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Berkin Elvan ölümünün 4'üncü yılında mezarı başında anılacak

"14 yaşında 16 kilo kalan yavrumuzu mezarı başında 11 Mart pazar günü saat 14.00'de anacağız"

11 Mart 2018 13:09

Gezi Parkı protestoları sırasında Okmeydanı'ndaki evinden ekmek almaya çıkarken 16 Haziran 2013'te polis tarafından başından vurularak komaya giren ve 269 gün sonra hastanede yaşamını yitiren Berkin Elvan, ölümünün 4'üncü yılında mezarı başında anılacak.

Berkin Elvan'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, 14 yaşında 16 kilo kalan yavrumuzu mezarı başında 11 Mart pazar günü saat 14.00’de anacağız. Tüm dostlarımızı evladımızın anmasına çağırıyoruz" denildi.

Aile tarafından yapılan açıklama şöyle: 

"Dostlarımıza;
Berkinimizin aramızdan ayrılışının dördüncü yılı... 269 gün komadan direnen, 14 yaşında 16 kilo kalan yavrumuzu mezarı başında 11 Mart pazar günü saat 14.00’de anacağız. Tüm dostlarımızı evladımızın anmasına çağırıyoruz. 
Elvan Ailesi

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