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‘Berkin Elvan Ölümsüzdür’ sloganı atmak ağır cezalık sayıldı

Mahkemeye sunulan iddianamede ‘Berkin Elvan ölümsüzdür’ sloganı ‘Terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek’ slogan olarak yorumlandı

26 Haziran 2014 13:32

Gezi Parkı Direnişi sırasında ekmek almaya gittiği sırada polisin attığı gaz kapsülüyle vurulan ve 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan hakkında, 'Berkin Elvan ölümsüzdür' sloganı atmak 'ağır cezalık' sayıldı.

Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre, İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan davanın iddianamesinde“Berkin Elvan ölümsüzdür” sloganı ‘Terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek’ slogan olarak yorumlandı.

İstanbul 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede ise gaz maskesi, deniz gözlüğü, sapan, düdük, ekmek bıçağı suç aleti olarak yer aldı. 

Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen “1 Mayıs” iddianamesinde “Görevi yaptırmamak için direnme” suçunu düzenleyen TCK’nın 265’inci maddesinin 4’üncü bendinde yer alan “Suçun, silâhla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi” gerekçe gösterilerek cezada artırım istendi.

İddianamede şüphelilerin kimliği tespit edilemeyen diğer şahıslarla birlikte “Berkin Elvan ölümsüzdür”, “İbrahim Çuhadar ölümsüzdür”, “Katillerden hesabı DHKP-C soracak” sloganı attığı ifade edildi.

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