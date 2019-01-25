Berkin Elvan'ın ailesine 'slogan atma' soruşturmasında takipsizlik

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan, eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ile ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında açılan soruşturma, takipsizlikle sonuçlandı.

2016'da Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı dava sonrası adliye önünde slogan attıkları gerekçesiyle Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan, eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş eski CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay hakkında, soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma hakkında takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararında, 25 Mart 2016'da saat 16.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yer alan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı davanın sanıklarının koridora çıkmasıyla birlikte yaklaşık 100-150 kişilik grubun, "Baskılar bizi yıldıramaz, direne direne kazanacağız, faşizme karşı omuz omuza" şeklinde yüksek sesle bağırarak adliyenin çıkış kapısına yöneldiğine yönelik tutanak tutulduğu ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmada ifadesi alınan Gülsüm Elvan'ın, kamuya açık bir duruşmayı izlemeye gittiklerini belirterek, "Duruşma sonrası dışarıya çıktığımızda milletvekilleri açıklama yapıyorlardı. Ben de onların yanında bulundum. Ama bugüne kadar ne ben ne de eşim belirtilen sloganları atmadık. Orada bulunanlar bu sloganları atmış olabilirler. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandığı aktarılan kararda, baba Sami Elvan'ın da aynı savunmayı yaptığı kaydedildi.

Kararda, şüpheliler hakkında, 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma' suç unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği belirtildi.